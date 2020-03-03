央行們打了一劑強心針　瑞銀看日圓年底前有望重回106大關

▲瑞銀預估，在美元走低的情況下，日圓兌美元可望在年底前重回106元。（示意圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

七大工業國集團（G7）財長及央行行長今（3）日舉行電話會議，討論新冠肺炎（COVID-19）疫情及經濟應對措施。瑞銀表示，只要日圓平穩於當前水平，日本未必落實貨幣寬鬆措施，隨著美元將走低，日圓兌美元可望年底前重回106關卡。

繼美國聯準會（Fed）後，日本央行行長黑田東彥昨天也罕見發表聲明指出，將密切關注未來發展，不排除通過合適的市場操作及資產購買計劃，提供充裕的流動性，並確保金融市場穩定。

請繼續往下閱讀...

不過，瑞銀認為，這份聲明並沒有暗示日本央行在短期內採取寬鬆，只要日圓平穩於當前水平，日本未必落實寬鬆行動，但面對全球金融市場劇烈震盪，不排除多家主要央行作出協調，日本有可能選擇調低10年期國債收益率10個基點。

日經225指數上周下挫近10%，作為避險貨幣的日圓也從110漲至107，但日本央行昨天突然安撫市場過後，日股反彈1%，日圓則走低至108。不過，瑞銀認為，隨著美元將廣泛走低，日圓可望在年底前重回106。

至於歐元部分，全球股市上月底起大幅調整，投資人恐慌情緒高漲，並非避險貨幣的歐元卻從1.07美元，攀升至1.11美元。瑞銀分析，儘管美國聯準會降息的意圖越來越明確，仍預期歐元將挑戰1.05美元，但預估歐元將在1.10至1.12美元左右見頂。

不少國家已陸續寬鬆政策，一旦疫情受控，股市及美元穩定過來，歐元將再次面臨壓力，即便疫情持續，瑞銀認為，避險資金重投美元的懷抱，同樣讓歐元承壓。