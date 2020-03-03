OECD：疫情衝擊經濟　全球GDP成長預估下修至2.4%

▲新冠肺炎疫情影響各國經濟。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

受到新冠肺炎疫情影響，經濟合作與發展組織（OECD）週一宣布調降今年全球經濟成長預測率，由去年11月預測的2.9%，調降到2.4%，同時為2009年金融危機以來最嚴重的經濟表現。

OECD預計，假設今年第一季疫情可控制，那麼全球經濟增長率有機會在2021年恢復到3.3%。不過如果病毒在亞洲、歐洲和北美蔓延，今年全球經濟增長率可能會下降至1.5%。

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OECD首席經濟學家布恩（Laurence Boone）表示，若疫情未能盡快獲得控制，可能導致許多國家經濟陷入衰退，因此呼籲各國政府盡快採取措施，針對受到疫情衝擊較大的產業，提供財務上的協助。

另外，布恩也呼籲各國政府隨時準備好貨幣寬鬆政策，並在必要時向銀行提供流動性。

美國聯準會、歐洲央行和日本央行的官員近日表示，如果未來需要，他們隨時準備採取更多行動。

此外，OECD預測，中國大陸今年將承受經濟下滑的衝擊，對大陸2020年的經濟增幅預測，從11月份的5.7%下調至4.9%，為30年來最低水平。

而在病例數量迅速增長的歐元區，OECD預計今年經濟增長為0.8%，低於11月份預估的1.1%，預計歐元區的經濟增長將在2021年上升至1.2%。

OECD表示，疫情雖被認為對美國經濟增長影響有限，但預估值從11月份的2.0%降至1.9%，2021年的經濟增長率將達到2.1%。