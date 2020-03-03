永豐金循台新金模式減少董事席次　斷寶佳入董事會之路

▲永豐金。（圖／資料照）

記者吳靜君／台北報導

永豐金公告，今年的股東會將在5月13日舉行股東會；且董事席次從9席減少到7席，引發外界好奇，永豐金循台新金模式減少董事席次，斷寶佳進入董事會、介入經營之路。

今年春節假期後、1月底開紅盤股市大跌，永豐金大股東何家已經陸續買金控的股權，使其持有永豐金股權將近兩成。

請繼續往下閱讀...

台新金控2018年董監改選，該年台新金將董事會席次原本9位席次縮減為7名，獨董席次同樣不變，董事應選席次減少、等於當選門檻提高，此舉亦可有效防堵市場派偷襲取得董事席次，爾後寶佳雖然有抗議，但後續因為入主董事會無望，也逐步降低了台新金的股權。

永豐金日前也公告，將股東會移前至5月13日，也增加了寶佳在市場上買股票的難度；此外，永豐金今年也大減董事席次，此屆（第七屆）董事從9席降為7席，董事只有4席、3席是獨立董事。就目前來看，寶佳集團加碼永豐金，要達到10%申請大股東適格的機率偏低，必須要爭取其他勢力的支持，但是如果減少董事席次，寶佳就必須要更多支持的股權，難度相對提高。

永豐金今（3）日舉行去年第4季法說會，永豐金總經理朱士廷回應媒體的疑問時表示，會將股東會的時間移前，在於政府希望股東會的時間分散，如果移前公司治理可以加分。朱士廷也強調，上一屆的董事會9席，獨立董事有3席；此屆降為7席，獨立董事仍占3席，等於獨立董事的比重增加，也相對加強了永豐金的公司治理。

朱士廷表示，3月董事會通過去年財務查核報告，所以可如期在5月舉行股東會；其次，對於大股東對永豐金持有的股權，朱士廷僅透露，目前永豐金股權算是穩定。