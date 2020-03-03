人力需求增加3萬5900人　勞動部：並無受疫情影響減少徵才需求

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

為了解109年4月底就業市場人力需求情形，勞動部在109年1月6日至1月22日針對員工規模30人以上的事業單位進行「109年第1次人力需求調查」，回收有效樣本計3,072家。 根據調查結果顯示，109年4月底較1月底人力需求淨增加3萬5900人，其中以製造業人力需求增加1萬7200人為最多。

事業單位109年4月底較1月底的人力需求情形，其中預計增加人力者占23.25%、需求不變68.28%、減少人力3.62%、無法預估4.85%；在需求人數方面，預計増加4萬2500人、減少6600人，計淨增加3萬5900人。

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勞動部表示，隨中美雙方正式簽署第一階段貿易協議，有助提升市場需求，且因應供應鏈重組，廠商延續調升在臺產能，政府亦積極優化投資環境，加以5G行動通訊、人工智慧等新興科技持續發展及網路平台購物需求增加等因素，事業單位仍有增僱員工的需求。

另外，若與109年1月底相比，4月底工業部門預計人力需求淨增加1萬8300人、服務業部門淨增加1萬7500人。

按行業別觀察，以製造業人力需求淨增加1萬7200人較多（電子零組件製造業淨增加2600人、電腦電子產品及光學製品製造業淨增加2200人、金屬製品製造業淨增加2100人），批發及零售業淨增4000人次之，第三則是出版影音製作傳播及資通訊服務業淨增3100人。

勞動部統計處處長羅怡伶表示，這次的調查是在過年前進行調查，也就是在疫情尚未爆發前所做的，不過就在開工後，有再針對先前調查事業單位進行電訪，大多數的事業單位均表示人才需求皆與年前一致並無減少需要。

另外是否會針對疫情蔓延狀況再進行額外調查，羅怡伶則是說，目前並無規劃，未來是否會有其他有關疫情相關調查還是要等待主計總處的決定。