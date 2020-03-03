刮刮樂「贏向終點線」總獎金破5.1億　一張200元挑戰3個200萬頭獎

▲台彩推出刮刮樂「贏向終點線」，共有3個頭獎200萬元，總獎金逾5.1億元。（圖／台彩提供）

記者紀佳妘／台北報導

台灣彩券公司今（3）日推出賽車主題新款刮刮樂「贏向終點線」，每張售價200元，共有3個頭獎200萬元，總中獎率36.1%，總獎金逾5.1億元，讓民眾在刮獎的同時享受競速的快感樂趣。

台彩表示，賽車的競速快感受到許多民眾的喜愛，是全球受歡迎的運動之一，不僅國際型賽事受到關注，台灣坊間也有不少小型賽車場提供民眾享受飆速的樂趣，近年來電競手遊產業發展賽車競速遊戲，更增加不同的樂趣。

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為了讓民眾在紙上也能有飆速的快感，創造有別以往的刮獎刺激體驗，台彩特別推出賽車主題新款刮刮樂「贏向終點線」，票面設計以酷炫賽車分別在賽道上競賽為主，營造緊張刺激的競速氣氛，猶如親身體驗在賽車場上競速的快感。

至於遊戲玩法，台彩指出，這張刮刮樂共有6局遊戲，只要在同一局賽道遊戲中刮出5個箭頭符號，即可得到該局獎金，就像一路暢行無阻、飆向終點贏得獎金，若刮出三角錐符號則代表該局遊戲結束，遊戲玩法相當簡單，快來紙上賽車刮獎金。

刮刮樂「贏向終點線」共有3個頭獎200萬元，總中獎率36.1%，超過14萬個1,000元（含）以上獎項，想要享受一路衝向終點線贏得獎金的民眾千萬不能錯過。