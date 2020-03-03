鴻海大陸廠區力拚3月底恢復正常產能　董座劉揚偉：產業市況「二絕三窮」

▲鴻海董事長劉揚偉。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

鴻海（2317）今（3）日將舉辦電話法說會，由董事長劉揚偉親自主持，藉此讓投資法人瞭解鴻海2020年第一季營運展望，並提到目前鴻海在中國大陸廠區的人力復工比例，已超過季節性需求的50%，依目前進度，力拚3月底前恢復季節性正常產能。

劉揚偉表示，鴻海去年第4季完整財報將會在3月底公告，但是消費暨智能類產品單季呈現雙位數成長，符合市場預期；企業類產品呈現個位數成長，同樣符合市場預期；運算類產品優於預期；光學元件類產品因為客戶調整，所以低於預期。

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劉揚偉指出，鴻海營收組成主要有57％是以智慧手機、電視、遊戲機為主的消費暨智能類產品、20%是以伺服器、網通等為主的企業類產品、18％是以電腦、平板為主的運算類產品、5%是以連接器、機構件、服務為主的元件及其他類產品。

劉揚偉提出3點聲明，首先感謝院士鍾南山，基於人道關懷，協助鴻海復工復產，並致上最高的敬意，再來是有關台幹返回工作崗位，鴻海有明文規定，返工前都要徵得員工和眷屬同意，才會返回中國大陸廠區工作，最後則是會協助供應鏈的中小企業，尋求資源共同度過難關，分享防疫經驗 。

談到富士康中國大陸各廠區復工狀況，劉揚偉表示，復工嚴格要求「合法合規」，並以「分批有序」的方式規畫復工策略與進度，以「員工安全」為最高原則，目前中國大陸廠區人力復工比例，目前已超過季節性需求的50%，依目前進度，3月底前應可恢復季節性正常產能。

劉揚偉強調，目前因變數仍多，無法預測全年實際影響，預估部分需求將會遞延，因 為AI、半導體、5G科技仍是市場長期重要推手。