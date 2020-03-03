謝金河：疫情成試金石...川普一定卯足全力救市　資金行情可能是主調

▲財信傳媒董事長謝金河。（圖／ETtoday資料照）

記者謝仁傑／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情迅速擴張，也牽動了全球的供應鏈佈局。財信傳媒董事長謝金河今（3）日針對全球股市作分析，在臉書發文指出「牛熊大戰，股市將成新競技場！」

謝金河表示，肺炎疫情不斷擴散，確診病例及死亡人數頻創新高，全球股市動盪激烈。經過上週逾3500點大跌後，2日美國道瓊工業指數大漲1293.96點，上週的下跌幾乎是歷史之最，昨天的大漲，也是金融海嘯以來最大的漲點，這大跌與大漲之間，除了呈現市場人心，背後也代表國家的角力。

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謝金河認為這次疫情源自中國湖北、武漢，照理說中國股市災情會最慘重，而是一個多月來，深滬股市除外2月3日一天大跌外，幾乎漲到現在，深圳A股還頻創新高，這當中人行一直放錢，加上中央政策努力做多，股市上漲代表人心安定，這造成深滬股市意外走出不同的佈局。

謝金河表示，一場事故乍然而至，處理得好，可以凝聚人心、團結人民；弄得不好，可能連政權也會動搖，這次疫情成了試金石。像小英總統民調衝高，南韓有百萬民眾要罷免文在寅。川普面臨連任壓力，他不可能沒有感覺，也可以說川普是全世界最害怕的股票下跌的總統，在這個情勢下，川普一定卯足全力救市。

在美債收益率頻創歷史新低紀錄的情況下，謝金河認為，股市擺脫基本面的資金行情，可能是主調，未來波動也會變得十分巨大。



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