新天地2信徒證實曾到武漢「1人確診」　超級傳播者可能另有他人

▲多數病例都與新天地教會有關。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

南韓今（3）日累計全國4812人感染新冠肺炎（COVID-19），其中29名患者死亡，多數病例都可追溯至新天地教會。根據韓國疾病管理本部（KCDC）最新說法，兩名新天地信徒曾於1月前往中國武漢，其中一人於2月下旬確認感染COVID-19。

南韓病例數如滾雪般越來越多，首爾的確診數也逼近百例，新天地教會教主李萬熙昨（2）日下跪道歉。昨日爆出一名新天地信徒年初曾赴最早爆發疫情的武漢，但不確定是否與群聚感染事件有關。《韓聯社》今日則報導，兩名新天地教徒確實曾前往武漢，其中一人感染病毒，發病時期與大邱爆發疫情的時間點相近，不過是否直接造成新天地內部感染，當局仍在釐清。

新天地教會內部的最初病例是第31例患者，這名61歲的婦人被懷疑是超級傳播者。如今南韓當局證實其中一名新天地教徒曾至武漢且感染，超級傳播者可能另有他人，只是詳細的感染途徑還未能斷定。

目前，南韓有23名確診患者狀況危急，且死者多數都為高齡者。南韓國防部今日還宣布，有31名軍人感染新冠肺炎，多數病例發生在有17人感染的陸軍，另外11例在空軍、2例在海軍陸戰隊、1例在海軍。

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