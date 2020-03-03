澳洲爆發搶購潮　32歲母「囤大量武器＋藥」：怕中國持續封鎖邊界

▲澳洲墨爾本弗林德斯街車站，民眾戴著口罩。（圖／路透）



實習記者賴韻如／綜合報導

澳洲新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）2日宣布2起確診案例，成為首例社區傳播病例。消息傳開後，各地超市開始掀起搶購潮，一名來自昆士蘭的婦人除了購買食物及民生用品外，還囤積了大量藥品和武器，她表示自己非常擔心如果中國仍不開放邊界，那麼兒子將會沒有藥物能夠服用。

據《澳洲新聞網》報導，住在雪梨的米莉（Milly）形容，超市裡出現像美國實境節目的畫面，人們的反應就像是世界末日即將來臨，「我把家中多餘的房間通通改造成儲藏室，裡面存放了大量豆子罐頭、蔬菜罐頭、水果罐頭以及衛生紙等等。」她也擔心，自己患有呼吸道疾病的5歲兒子將會成為高危險族群。

▲▼澳洲爆發搶購潮。（圖／路透）



同樣也住在雪梨的婦人黛安娜.雷根（Dianne Regan）則指出，為了與疫情長期抗戰，家人除了買了一個大冰箱儲存新鮮食物，更開墾了新菜園，種植番茄、生菜、蔥、薄荷、芹菜和辣椒等等，為疫情做好準備。她說，「除了食品之外，我們還有一大堆口罩和洗手液，因為我很早就開始囤積。」

另外，來自昆士蘭的32歲母親珍瑪.李德（Jemma Reed）則表示，自己儲存了一年份的食物及藥品，「除了各類罐頭食物、濾水器、露營設備、蔬菜種子、急救箱等等，我們也囤積了大量的『合法性武器』，主要是劍、斧頭等等。」她補充，國內許多藥品都聲稱來自澳洲或是紐西蘭，但其實大部分都是由中國進口，「我非常擔心如果中國仍不開放邊界，那麼我過動症的兒子將會沒有藥物能夠服用。」

新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）指出，澳洲2起病例分別是當地一名31歲醫師以及一名41歲婦女，確診的31歲醫師尚不清楚是如何受到感染，但41歲婦人的哥哥先前才從伊朗返回，不排除就是感染源。