驚！Apple共同創辦人訪陸返美後咳不停　自爆「可能是零號帶原者」

▲截至下午13時，美國確診人數達105例。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續擴散，各國民眾人人自危。Appe共同創辦人沃茲尼克（Steve Wozniak）3日凌晨在推特上發文表示，「我們1月4日從大陸回來，珍妮就嚴重咳嗽，我們都可能是美國的零號帶原者。」懷疑自己和妻子遭到感染了。

據USA Today報導，沃茲尼克與妻子珍妮1月4日從東南亞返回美國時，出現咳嗽及喉嚨痛症狀，當天晚上開車去拉斯維加斯要參加活動，但因身體不適，取消了5、6場活動。沃茲尼克表示，這一次的感冒是兩人「這輩子最嚴重的感冒」，珍妮還咳到出血，當時還沒有新冠肺炎的消息傳出，去了醫院檢查之後，醫生告知他們，這不是美國的流感。

沃茲尼克在返美的時後，曾向美國疾病防治中心（CDC）告知他們的情況，但CDC僅發送官方郵件，要他們多洗手。所幸，事後證實只是虛驚一場，沃茲尼克表示，珍妮被診斷為鼻竇炎，並非新冠肺炎。

▲沃茲尼克（Steve Wozniak）3日凌晨於推特發文。（圖／翻攝自Twitter／@stevewoz）

現在已有許多關於新冠肺炎的疫情檢測，但是只能透過CDC進行，而且CDC並不會為像沃茲尼克夫妻這樣已經無症狀的人進行檢測。沃茲尼克表示，「在可以檢測之前我們都找不到感冒的原因」。如今已經過了2個月，新關肺炎在全球爆發，沃茲尼克開玩笑表示，可能我們夫妻是將病毒帶到美國的源頭。