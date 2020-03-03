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爸買「詭異古董木椅」！她嫌「太硬」丟角落　男友一看羞爆揭真相

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▲▼木製分娩椅。（圖／HIST406-13jwhalon @wiki CC BY-SA 3.0）

▲女子嫌古董木椅坐起來硬梆梆，將它丟在房間角落。（圖／HIST406-13jwhalon @wiki CC BY-SA 3.0）

實習記者施怡妏／綜合報導

墨西哥一名女子因書桌需要一張椅子，於是請爸爸幫她購買，結果她爸爸買下一張古董木椅，不僅外型特殊，坐起來也不太舒服，於是將椅子擺在牆角。某天男友來家裡搬東西時，意外發現放置在角落的椅子，才揭發原來古董椅竟是一張「分娩椅」。

綜合外媒報導，墨西哥一名女子幾年前因為書桌需要一張椅子，就麻煩爸爸幫她買張椅子，讓她可以坐在書桌讀書。由於她爸爸喜歡逛古董店，於是便在那裡買了一張古董木椅送給女兒。古董椅的外型與一般的椅子不一樣，是倒T字型的，也沒有把手，坐的地方還是三角形的。因為坐起來硬梆梆，又不舒服，於是女子便將它放置到房間的角落裡，自己又買了另一張椅子。

直到某天女子的男友到家中幫忙搬東西，意外看到角落的古董椅後大笑，女子一問之下才發現，古董椅竟然是19世紀生產的「分娩椅」。事後女子解釋，爸爸當時沒有什麼想法，也不知道椅子的真實用途，只覺得很喜歡就買了。

據了解，分娩椅常見於18到19世紀的歐洲古代時期，可以用來調整成孕婦舒服的角度，也可以摺疊成床或是手術台，有些家庭還會將分娩椅代代相傳。貼聞曝光後，許多網友開玩笑表示，「要抱孫子了」、「難道爸爸在暗示些什麼」。

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