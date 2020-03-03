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防疫炒熱宅經濟！在家追劇、外送、藥妝　刷J卡最高回饋9%無上限

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▲▼台北富邦銀行推出「J卡和你宅在一起」優惠活動，即日起8大影音平台、3大有線電視、3大外送平台刷J卡，不限金額最高享9%回饋無上限。（圖／北富銀提供）

▲北富銀推出最新優惠活動，即日起8大影音平台、3大有線電視、3大外送平台刷J卡，不限金額最高享9%回饋無上限。（圖／北富銀提供）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，帶動新一波宅經濟商機，台北富邦銀行今（3）日宣布，即日起推出宅經濟優惠活動，民眾在8大影音平台、3大有線電視刷J卡，不限金額最高享9%回饋無上限，就連藥局、藥妝店、日韓電商與3大外送平台也有5%回饋無上限。

在防疫時間，民眾的健康意識升級，相對降低外出消費、娛樂的頻率。北富銀表示，為了全方位鞏固客戶生活品質，同時讓客戶不會因減少出門錯過各項消費優惠，特別盤點防疫相關需求，透過與各類熱門線上平台、藥局藥妝、百貨量販的合作，提供9%、5%、3%的超值回饋，讓卡友非常時期也可以享受刷卡好康，緩解緊繃的生活氛圍。

請繼續往下閱讀...

新冠肺炎疫情蔓延，追劇、網購成民眾防疫的首選。北富銀這次推出「J卡和你宅在一起」活動，到5月底前，提供myVideo、MyMusic、Netflix等8大知名影音平台，以及台灣大寬頻、凱擘大寬頻、台灣寬頻3大有線電視刷卡專屬優惠，活動期間不限金額，最高享9%回饋無上限，讓卡友宅在家的日子比出門狂歡更過癮。

為因應居家防疫需求，民眾採購藥品、保健品、清潔消毒用品，4月15日前於國內10大連鎖藥局、5月31日前於全台屈臣氏、康是美，刷J卡單筆滿額最高享5%回饋；此外，防疫期間卡友若暫緩出國行程，在日本、韓國地區的電商平台或以日幣或韓元結帳的網站購物，5月底前刷J卡，或在家叫給Uber Eats、foodpanda、foodomo共3大美食外送平台，也享不限金額5%回饋無上限。

此外，宅居的日子生活用品庫存不能少，從即日起至5日31日赴家樂福、愛買、大潤發、頂好4大量販超市及全台百貨公司消費，刷J卡單筆滿額最高享3%回饋，北富銀要讓卡友防疫顧健康，更要顧荷包。

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