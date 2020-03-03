以色列「1年3次」大選　70歲尼坦雅胡宣稱連任總理！

▲尼坦雅胡如果成功連任，將會是以色列執政最久的領袖。（圖／路透）

實習記者劉雪兒／綜合報導

以色列一年3次大選，候選人尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）在推特上宣布成功連任總理，並以60席位打敗對手「藍白聯盟」Blue and White的領導人甘茨（Benny Gantz），但根據出口民調顯示，他雖然得多數席位，但未能組閣成功，因為組閣需要達至少61席位。

根據英國《金融時報》報導，以色列議會共有120席，組內閣需要61席以上，而去年4月和9月兩次大選都沒有結果，雖然藍白聯盟在第二次大選領先，但卻沒有得到足夠的席位完成組閣。

▲總理候選人之一的甘茨，是前以色列國防軍總參謀長。（圖／路透）

根據以色列3大電視台所公佈的出口民調顯示，由70歲的尼坦雅胡率領的「聯合黨」（Likud Party）拿下37席，再加上右翼盟友的支持，估計贏得60席，而甘茨率領的藍白聯盟則拿下34席。據了解， 今晚將會公佈最終結果，如果確定是由尼坦雅胡獲得多數席位，那他將會是以色列執政最久的領袖。反之，如果尼坦雅胡組閣失敗，以色列的政壇又持續陷入僵局，甚至要舉行第4次大選。

值得一提的是，在去年11月時，以色列檢察總長曼德布里特（Avichai Mandelblit）以收賄、詐欺及背信罪名起訴尼坦雅胡，可以說是他自2009年以來，政治生涯最大的危機。對此，他否認一切的指控，認為自己淪為政治「獵巫」的受害者，儘管有犯罪嫌疑，但按照法律，他可以不用辭職繼續執政，而司法部也將於17日開庭審理案件。

▲尼坦雅胡在推特上表示，這是「以色列的巨大勝利。」（圖／記者劉雪兒翻攝）