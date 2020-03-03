美股大漲、產油國將聯手減產　國際原油期貨強勢反彈4.5%

▲原油價格上漲。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳心怡／外電報導

美股週一（2日）大幅反彈，道瓊工業指數單日暴漲逾千點，提振投資人信心，國際原油期貨價格也上漲 4.5% ，為今年最大單日漲幅，市場樂觀預期 OPEC （石油輸出國家組織）與盟國，將擴大減產，因此支撐國際原油價格反彈勁揚。

據了解，OPEC將減產超過100萬桶/日，且俄羅斯將減產20-30萬桶/日；此外，OPEC會議將按原計劃於3月5-6日在維也納開會決定減產幅度。

請繼續往下閱讀...

美國紐約西德州原油4月交割價上漲1.99美元，或4.5%，收每桶46.75美元。布蘭特原油5月交割價上漲2.23美元，或4.5%，收每桶51.90美元。上週布蘭特原油跌幅近 14%，為 2016 年 1 月 15 日以來最大單週跌幅。

Schneider Electric 資深商品分析師福瑞澤（Robbie Fraser）表示，雖然週一油價價格上漲，但近期讓原油下跌的不利因素仍非常強大，各地取消的活動逐漸增多，嚴重破壞當前的運輸需求，進而削減原油需求。

截至今天12點42分，美國紐約西德州原油4月交割價上漲1.05美元，或2.25%，收每桶47.80美元；布蘭特原油5月交割價上漲1.09美元，或2.1%，收每桶52.98美元。