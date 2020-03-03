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門把都比寵物會傳播病毒　WHO：無證據顯示貓狗會傳染

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▲▼狗，寵物，汪星人，攻擊。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲許多飼主擔心寵物會染上病毒。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

實習記者崔子柔／綜合報導

香港日前有一隻寵物犬的口、鼻驗出弱陽性反應， 世界衛生組織（WHO）指出，目前沒有證據能顯示貓狗等寵物會將新冠病毒（COVID-19）傳染給人類，而且就算檢測結果是陽性，也不代表牠們確實受到感染，可能只是受病毒汙染。保護動物慈善協會（LAP）創辦人麥克利蘭也表示，狗的傳播風險還不比像是門把之類的無生命物體來得高。

香港日前有一名新冠肺炎病患的寵物犬接受病毒檢測，口、鼻的採樣結果都呈現弱陽性反應，為全球首見，這個消息一出，也讓不少飼主非常擔心。香港漁農自然護理署將繼續檢測那隻狗是感染上新冠肺炎，或只是受到病毒汙染。

▲大陸的一些寵物主人給寵物犬戴上小口罩。（圖／翻攝自推特／@CNN）

檢測呈現陽性可能只是病毒存活在動物身上，就像病毒也會停留在鈔票表面，但不知道能存活多久。大陸先前因擔心這個狀況，央行已回收可能有病毒的現鈔進行消毒和銷毀。

保護動物慈善協會（ LAP）創辦人麥克利蘭表示，「目前的證據可見，狗的傳播風險還不比像是門把之類的無生命物體來得高。」

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