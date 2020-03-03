渣打下修台灣今年GDP難保2　疫情估3月和緩可望為第2季復甦打底

▲新冠肺炎疫情日趨嚴重，渣打集團調整台灣經濟成長率預測，從原先的2.2%下修至1.9%。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情升溫，全球市場仍處於短期動盪，渣打集團今（3）日發布報告指出，考量中國大陸的產能受損，有可能連帶衝擊台灣第1季表現，因此調整對台灣2020年GDP成長預期，從原先的2.2%下調至1.9%。

渣打集團二度下調全球與中國大陸今年的經濟成長預期，全球GDP成長率從原先的3.2%降至3.0%，中國GDP成長率則由5.8%下修為5.5%，以反映年初經濟開局疲軟的影響。此外，考量台灣部分產業與中國大陸的高度相關性，渣打集團也首度下修台灣今年GDP成長預期，從年初的2.2%調整為1.9%。

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不過，儘管下修預測值，渣打集團指出，一旦新冠病毒疫情獲得控制，成長動能應能恢復，並且在今年第2、3季展現復甦力道。

渣打銀行東北亞區資深經濟學家符銘財表示，台灣在貿易、投資跟旅遊觀光等方面皆與中國大陸高度相關。根據國發會指出，產業類別將以觀光旅遊、通訊科技、機械設備、石化以及汽車製造元件的衝擊程度較大。

新冠肺炎疫情對亞洲經濟的衝擊可能展現在3個面向，渣打集團分析，首先是各個地區為了因應疫情所付出的經濟成本；第二是特定產業因無法取得中國大陸製造半成品的供應鏈衝擊；第三則是來自中國大陸的消費與服務需求降低（如觀光旅遊），所導致的經濟損失。

以在亞洲市場來看，韓國在運輸製造業所受衝擊程度最大，ICT產業受影響則以韓國、台灣、日本與越南較為顯著；中國大陸旅遊需求下降，首當其衝的則為泰國，其次是馬來西亞與新加坡。

渣打集團預估，新冠肺炎疫情應可望在3月底獲得減緩，也為第2季的復甦打下基礎。一旦新冠病毒疫情得到控制，成長動能應能恢復，目前已發佈的相關政策支持措施應能拉動內需需求，等到疫情蔓延引發的恐慌消散，產能表現有望超出正常水準，以滿足市場需求，抵消第1季經濟大幅下滑的影響。