懷特癌因性疲憊症新藥　獲土耳其專案進口

▲左起為懷特生技總經理鄭建新、執行董事李伊伶、總裁陳寬墀、董事長李成家、安克生醫總經理李伊俐。（圖／記者姚惠茹攝）

記者姚惠茹／台北報導

懷特生技（4108）今（3）日宣布，研發上市的「癌因性疲憊症CRF」新藥，經土耳其癌症專家醫生配合指定癌症病人申請，獲得專案進口核准，同時也吸引土耳其知名藥廠注意，正積極進行獨家代理權授權事宜。

懷特生技表示，台灣在2014年取得PIC/S GMP會員資格(國際醫藥品稽查協約組織)，領先日本、韓國，製藥品質備受國際肯定，而土耳其自2018年取得PIC/S GMP會員資格後，積極向同為PIC/S GMP會員的國家，進口該國還未上市的創新藥品，以滿足國內臨終病危病人的醫療需求。



懷特生技指出，旗下自行研發上市、全球第一個治療「癌因性疲憊症CRF」的新藥，在台上市後，已有200多名癌症專科醫師開立處方，累積超過5000名癌友使用經驗，臨床成果也以專業論文方式，陸續發表在包括《Cancers》、《Nutrients》、《ASCO》、《MASCC》等國際知名醫學期刊和癌症醫學會年會，臨床數據獲得土耳其腫瘤科醫師重視關注。

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懷特生技執行董事李伊伶表示，日前獲得土耳其醫界主動接洽，盼能引進該藥品來嘉惠癌症病患，近日已透過該國癌症專家醫師，配合指定癌症病人申請，順利獲得專案核准進口，由於臨床治療效果良好，也吸引土耳其當地知名藥廠，與公司接洽獨家代理權事宜。