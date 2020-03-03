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豪捐100萬片口罩給日本　馬雲：青山一道、同擔風雨！

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▲馬雲表示這100萬片口罩，是他和阿里巴巴公益基金多方緊急籌措，這也是許多中國人的心意，（圖／翻攝自微博／鄉村教師代言人馬雲）

▲馬雲表示這100萬片口罩，是他和阿里巴巴公益基金多方緊急籌措，這也是許多中國人的心意，（圖／翻攝自微博／鄉村教師代言人馬雲）

實習記者劉雪兒／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）目前已有274人確診，面臨口罩不足的情況下，阿里巴巴創始人馬雲為了感謝日本曾施予援手幫助中國，大手筆捐贈100萬片口罩，且附上贈言「青山一道，同擔風雨」，而日本醫療國際化機構名譽理事長二階俊博也表示，大家相互協助，就一定能戰勝疫情。

防疫期間，日本曾籌集12.5萬套防護服，送往大陸各個地方，裝滿醫療用品的紙箱上，除了「中國加油」四個字以外，還附上短詩「山川異域，風月同天」，而二階俊博也曾表示，看到大陸遭遇疫情，就像親戚或鄰居遇到困難，一定要以舉國之力，全力支持中國。

▲「山川異域，風月同天」意指，我們不在同一個地方，未享同一片山川，但當我們抬頭觀看時，會看到同一輪明月。（圖／翻攝自微博／超大菜鸟耶夫斯基 ）

▲「山川異域，風月同天」意指，我們不在同一個地方，未享同一片山川，但當我們抬頭觀看時，會看到同一輪明月。（圖／翻攝自微博／超大菜鸟耶夫斯基 ）

據報導，為了感謝日本曾解決大陸物資緊缺問題，馬雲和阿里巴巴公益基金多方緊急籌措，將送100萬片口罩前往日本，馬雲也在微博上PO文表示，「曾全力幫助過我們的朋友，碰上了同樣的困難，這一切我們剛剛經歷過，所以我們知道最應該做什麽」，而這100萬口罩將於3日的凌晨，乘坐CK253航班送往日本。

▲馬雲跟二階俊博相互感謝彼此的幫助，相信肯定能戰勝一切。（圖／翻攝自微博／馬雲公益基金會）

▲馬雲跟二階俊博相互感謝彼此的幫助，相信互相幫助肯定能戰勝一切。（圖／翻攝自微博／馬雲公益基金會）

對此，二階俊博表示，會把口罩送到急需的醫護人員、民眾和有關人士手中，相信只要日中兩國一起努力，大家相互協助，就一定能戰勝疫情，且還強調說，深信兩國如此的互相幫助，心與心的交流，就是今後鞏固日中關係的基礎。

值得一提的是，日本爆發嚴重新冠肺炎疫情的情況下，首相安倍晉三都未禁止陸客入境，對此，親綠學者林廷輝表示，可能是要降低觀光產業帶來的衝擊，再加上奧運即將到來，還有之後「修憲」議題，必須要得到大陸諒解，才能降低修憲阻力，這或許是安倍心中的盤算。

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