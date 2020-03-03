韓國宗教狂熱導致疫情爆發！把生病視為軟弱　「除非奄奄一息否則一定上教會」

▲韓國超過半數的武漢肺炎確診病患都和「新天地教會」有關，民眾密切關注最新情勢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

武漢肺炎疫情在全球延燒，其中南韓在爆發幾起群聚感染後，新增病例遽增，按照現在的速率，韓國可能很快便將取代中國，成為全球每日新增病例最多的國家。

韓國為何演變至此？Quartz訪問了幾位學者，顯然這和韓國人對基督教的狂熱脫不了干係。宗教是許多韓國人生活的重心，如今，卻成了武漢病毒飛快散播的推手，其中，行事風格低調隱密、被歸類為邪教的「新天地教會」更是疫情爆發的核心，韓國過半數的確診病例都和新天地有關。

韓國是中國以外感染人數最多的國家，截至2月27日上午，韓國當日新增確診病例334起，遠高於26日新增的284人，大陸週四新增433個確診案例。

相較於一週前僅51人確診，目前全韓國共1595個確診病例，驟增了十倍之多，13人死亡，其中半數都和被歸類為邪教的「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」（簡稱「新天地」）有關，促使韓國政府對其21萬信徒全部進行病毒篩檢。

BBC報導，有人批評新天地教會低調隱密的行事風格，是病毒先前躲過偵測的原因。新天地在韓國並非主流教派，不少信徒習慣隱瞞自己的所屬教會，而且他們把生病視為軟弱的象徵，增加衛生當局追蹤受感染者的困難。

衛生部門官員相信，上周一名確診的61歲教徒，可能是最早感染的病患之一，也是所謂的「超級傳播者」，這名女性病患月初在出現高燒等跡象後，原本拒絕進行檢測，而在她證實感染了病毒之前，她曾在大邱參加了好幾場密閉空間的大型集會。

韓國疾病預防控制中心（KCDC）調查發現，她一人可能就和全韓國其餘455名新天地的確診病患有關。

令人匪夷所思的是，一開始新天地還拒絕交出曾去過大邱教會的信徒名單，逼得政府官員強行闖入新天地總部，直到26日才取得完整名單。

韓國當局研判，在新天地位於大邱的教會活動中，信徒可能彼此感染，然後散布至韓國全境。

隨著韓國病例大幅增加，韓國民眾對新天地教會的怒火也越燒越旺，網路上甚至有傳言新天地教徒奉命去到一般傳統教會，意圖把病毒散播出去。

韓國其餘爆發武漢肺炎群聚感染的教會組織還包括釜山一間教會，以及一群剛從以色列朝聖返國的天主教團體。

隨著疫情擴散，韓國的教會、佛教寺院均宣布延後宗教集會，事實上，新加坡和香港等地也做出類似決定，然而，韓國的宗教組織在武漢肺炎蔓延中所扮演的角色，卻比其他國家大得多。

基督教在韓國擁有深遠的影響力，據估計，韓國5千萬人口中約有三成是基督徒，教會在政壇十分活躍，對政府的政策也發揮了強大影響力。

慶熙大學社會學系教授宋繼榮（音譯）接受Quartz訪問時解釋，韓國是個「狂熱的基督教國家」，她說許多韓國基督徒都有一種積極傳教的心態，每週參加好幾次禮拜，也不願意縮減這些活動，這些可能是導致疫情大幅蔓延的原因。

香港大學研究韓國歷史與宗教的專家Paul Cha也強調上教堂對許多韓國基督徒的重要性，「這個儀式是他們信仰很重要的一部分，除非已經在病床上奄奄一息……他們一定會去教會。」

傳染病專家Leong Hoe Nam告訴BBC，「病毒伺機而動，襲擊我們在社會中的習慣和人際互動，教會裡可能有哭泣或唱聖歌等行為，導致飛沫傳染。」

此外，韓國人不像香港人有過在2003年集體抗煞（嚴重急性呼吸道症候群，SARS）的回憶，警覺心或許沒有那麼高。

因此，即使確診病例日增，南韓政府也勸阻大眾避免大型集會，卻不是所有教會都乖乖照辦，新天地一名前信徒就對《紐約時報》表示，信徒被告知不用害怕染病，只要專心說服更多人皈依入教即可。

在韓國，宗教又往往和政治糾纏不清，在韓國人氣很旺的長老會牧師全光焄是政壇一股不可忽視的力量，他的保守言論、以及對左傾政府的批評，常引人側目，自武漢病毒在韓國出現後，他的發言更加激烈。

2月22日全光焄在首爾主導了一場反政府示威，集會中，他告訴以年長人士居多的信眾，如果他們染病，上帝會治癒他們，就算他們真的因而死亡，也是「愛國的表現」，誇張的言行，讓首爾市長在廣播節目上公然質疑全光焄神智是否健全。

一名冒著被罰鍰2500美元風險、參加了抗議的長者告訴美國之音，政府禁止群眾示威是另一種形式的政治壓迫。

全光焄本計畫在本週末再舉行一場反政府示威，呼籲罷免文在寅總統，不過後來宣布取消。

資料來源：Quartz、南華早報、BBC



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