　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

韓國宗教狂熱導致疫情爆發！把生病視為軟弱　「除非奄奄一息否則一定上教會」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

韓國超過半數的武漢肺炎確診病患都和「新天地教會」有關，民眾密切關注最新情勢。（翻攝推特 @Jaehwan Cho）

▲韓國超過半數的武漢肺炎確診病患都和「新天地教會」有關，民眾密切關注最新情勢。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

武漢肺炎疫情在全球延燒，其中南韓在爆發幾起群聚感染後，新增病例遽增，按照現在的速率，韓國可能很快便將取代中國，成為全球每日新增病例最多的國家。

韓國為何演變至此？Quartz訪問了幾位學者，顯然這和韓國人對基督教的狂熱脫不了干係。宗教是許多韓國人生活的重心，如今，卻成了武漢病毒飛快散播的推手，其中，行事風格低調隱密、被歸類為邪教的「新天地教會」更是疫情爆發的核心，韓國過半數的確診病例都和新天地有關。

韓國是中國以外感染人數最多的國家，截至2月27日上午，韓國當日新增確診病例334起，遠高於26日新增的284人，大陸週四新增433個確診案例。

相較於一週前僅51人確診，目前全韓國共1595個確診病例，驟增了十倍之多，13人死亡，其中半數都和被歸類為邪教的「新天地耶穌教證據帳幕聖殿教會」（簡稱「新天地」）有關，促使韓國政府對其21萬信徒全部進行病毒篩檢。

BBC報導，有人批評新天地教會低調隱密的行事風格，是病毒先前躲過偵測的原因。新天地在韓國並非主流教派，不少信徒習慣隱瞞自己的所屬教會，而且他們把生病視為軟弱的象徵，增加衛生當局追蹤受感染者的困難。

衛生部門官員相信，上周一名確診的61歲教徒，可能是最早感染的病患之一，也是所謂的「超級傳播者」，這名女性病患月初在出現高燒等跡象後，原本拒絕進行檢測，而在她證實感染了病毒之前，她曾在大邱參加了好幾場密閉空間的大型集會。

韓國疾病預防控制中心（KCDC）調查發現，她一人可能就和全韓國其餘455名新天地的確診病患有關。

令人匪夷所思的是，一開始新天地還拒絕交出曾去過大邱教會的信徒名單，逼得政府官員強行闖入新天地總部，直到26日才取得完整名單。

韓國當局研判，在新天地位於大邱的教會活動中，信徒可能彼此感染，然後散布至韓國全境。

隨著韓國病例大幅增加，韓國民眾對新天地教會的怒火也越燒越旺，網路上甚至有傳言新天地教徒奉命去到一般傳統教會，意圖把病毒散播出去。

韓國人目前對「新天地」敵意高漲，這間教會外面放置的標語寫著「拒絕新天地信徒入內」。（翻攝推特 @jinoreacts）

韓國其餘爆發武漢肺炎群聚感染的教會組織還包括釜山一間教會，以及一群剛從以色列朝聖返國的天主教團體。

隨著疫情擴散，韓國的教會、佛教寺院均宣布延後宗教集會，事實上，新加坡和香港等地也做出類似決定，然而，韓國的宗教組織在武漢肺炎蔓延中所扮演的角色，卻比其他國家大得多。

基督教在韓國擁有深遠的影響力，據估計，韓國5千萬人口中約有三成是基督徒，教會在政壇十分活躍，對政府的政策也發揮了強大影響力。

慶熙大學社會學系教授宋繼榮（音譯）接受Quartz訪問時解釋，韓國是個「狂熱的基督教國家」，她說許多韓國基督徒都有一種積極傳教的心態，每週參加好幾次禮拜，也不願意縮減這些活動，這些可能是導致疫情大幅蔓延的原因。

香港大學研究韓國歷史與宗教的專家Paul Cha也強調上教堂對許多韓國基督徒的重要性，「這個儀式是他們信仰很重要的一部分，除非已經在病床上奄奄一息……他們一定會去教會。」

傳染病專家Leong Hoe Nam告訴BBC，「病毒伺機而動，襲擊我們在社會中的習慣和人際互動，教會裡可能有哭泣或唱聖歌等行為，導致飛沫傳染。」

此外，韓國人不像香港人有過在2003年集體抗煞（嚴重急性呼吸道症候群，SARS）的回憶，警覺心或許沒有那麼高。

因此，即使確診病例日增，南韓政府也勸阻大眾避免大型集會，卻不是所有教會都乖乖照辦，新天地一名前信徒就對《紐約時報》表示，信徒被告知不用害怕染病，只要專心說服更多人皈依入教即可。

在韓國，宗教又往往和政治糾纏不清，在韓國人氣很旺的長老會牧師全光焄是政壇一股不可忽視的力量，他的保守言論、以及對左傾政府的批評，常引人側目，自武漢病毒在韓國出現後，他的發言更加激烈。

2月22日全光焄在首爾主導了一場反政府示威，集會中，他告訴以年長人士居多的信眾，如果他們染病，上帝會治癒他們，就算他們真的因而死亡，也是「愛國的表現」，誇張的言行，讓首爾市長在廣播節目上公然質疑全光焄神智是否健全。

一名冒著被罰鍰2500美元風險、參加了抗議的長者告訴美國之音，政府禁止群眾示威是另一種形式的政治壓迫。

全光焄本計畫在本週末再舉行一場反政府示威，呼籲罷免文在寅總統，不過後來宣布取消。

資料來源：Quartz、南華早報、BBC


更多鏡週刊報導
【韓國疫情何以致此？（上）】把生病視為軟弱的象徵　 韓國疫情受宗教狂熱所累
搭飛機染病毒？其實機內空氣和手術室一樣乾淨
【封城下的日子（上）】悶壞了！　家人開始吵架　中國瘟疫蔓延人心惶惶

ET快訊
香蕉手術6小時「上下顎割開修骨頭」　砸40萬術後呆掉：舌頭沒
大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！美員工：很恐怖…30年第一
陳文茜「2度施打急救針」：接近死亡！　6病纏1年…上廁所都是
《木曜4》日本回台「沒戴口罩跑走鐘獎」！時間軸曝光被罵爆
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

不斷更新／美國確診數達105例！12國旅客入境印度需額外疫檢

WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

直嗆「你這個新冠病毒！」　新加坡少年倫敦街頭遭圍毆

世界智慧財產權組織改選秘書長　美國力阻中方王彬穎當選

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」　文在寅：投入30兆向疫情開戰

韓國宗教狂熱導致疫情爆發！把生病視為軟弱　「除非奄奄一息否則一定上教會」

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

不斷更新／美國確診數達105例！12國旅客入境印度需額外疫檢

WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

直嗆「你這個新冠病毒！」　新加坡少年倫敦街頭遭圍毆

世界智慧財產權組織改選秘書長　美國力阻中方王彬穎當選

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」　文在寅：投入30兆向疫情開戰

韓國宗教狂熱導致疫情爆發！把生病視為軟弱　「除非奄奄一息否則一定上教會」

新冠肺炎若持續延燒　傳國際奧會考慮讓東京奧運無觀眾比賽

和老爸吵架飆三字經遷怒警察　機車行老闆掰：我是在罵空氣

88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

DJ圓圓主持到一半胸刺痛「心臟像被釘子釘」：呼一口氣都沒辦法！

護理師租屋遭歧視　醫：她們的手一點都不髒！

劉真裝心室輔助器等換心　心臟權威魏崢：「意識清醒」是關鍵

大橋頭前幫主遭狙擊！第一槍打中金爐第二槍卡彈...槍手落跑

潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

新板豪宅成債務抵押品！債主誤判情勢高價收下　鄰居轉手卻跌千萬

獨家追蹤／「我要回家」每人募資1千元請律師　滯留湖北台灣人「研擬提告蔡政府」

國際熱門新聞

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

北韓再有3900人隔離　疑似病例近7千

日神戶郵輪公司宣告破產　負債逾12億

新天地教主下跪　左手錶成亮點

美一夜增4死　專家預言「大流行」

世衛：他國新冠肺炎確診是中國9倍

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

南韓新增600確診　全國4812感染

美股強勢反漲！　3大指數漲幅衝破4％

戴口罩進議會遭譏笑　義議員暴怒

下班太晚！韓新冠指定醫院「16護理師辭職」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

美國CDC：陽性確診增至91例

全球破9萬人染病　美、義情況惡化

更多熱門

相關新聞

小一錯上高二化學　母曬筆記網笑噴

小一錯上高二化學　母曬筆記網笑噴

受新冠肺炎影響，「網課」等途徑成為大陸停課不停學的良方，但近日屢傳師生因操作不順，出現爆笑窘境。據《安徽商報》 報導，合肥一位吳女士，下班後聽聞寶貝兒子向她反映，「媽媽，我們的課太難了，聽不懂呀！」才驚覺小學一年級的他，竟錯上了半天的高二化學課，還有做筆記，堪比「大型翻車現場。」

口罩機動起來「金有影」　經濟部：30台新機三月底前交機

口罩機動起來「金有影」　經濟部：30台新機三月底前交機

ET民調／限疫情嚴重國公民入台？90.6%支持

ET民調／限疫情嚴重國公民入台？90.6%支持

NBA防疫情！避免擊掌　染病得休2周

NBA防疫情！避免擊掌　染病得休2周

潘斯：新冠肺炎疫苗得等到明年

潘斯：新冠肺炎疫苗得等到明年

關鍵字：

鏡週刊武漢肺炎新冠肺炎

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

「柯文哲救了她兒子一命」　蔡壁如成忠心部屬

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面