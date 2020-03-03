「外送安全指引」入法雇主違法最高開罰30萬　周三正式上路

▲勞動部為外送員修法，雇主違法最高開罰30萬。（圖／記者林敬旻攝）

記者余弦妙／台北報導

外送員的職業安全一直受到外界關注，為此勞動部在昨（2）日修正發布「職業安全衛生設施規則」，除要求雇主必須按照規則來保障外送員的安全，若是違法將依照職安法第6條第1項開罰3-30萬的罰鍰。

職安署表示，這項規則與去年公布的「食品外送作業安全指引2.0」內容並無太大區別，雇主應置備安全帽、反光標示、高低氣溫危害預防等防護設施外，亦應評估交通、天候狀況、送達件數、時間及地點等因素，合理分派工作，其中最重要的是必須幫勞工加入保險，而保險種類及額度裡面也都詳細記載。

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不過，職安署也說，雖然這項規則將在明天正式上路，但為了讓雇主有時間可以了解並適應，將會有4個月的輔導期，職安署將會派人實施輔導訪視，協助事業單位落實法令規定，一旦輔導期過後，雇主仍未依法進行改善，將會處以最高30萬元的罰鍰。

最後職安署強調，雇主唯有確保作業安全健康，方能確保廠商及勞工的權益，該規則修正施行後，將規劃推動輔導訪視計畫，適時指導事業單位改善安全衛生設施，以達防止職業災害發生之目的。另對於交付個人承攬而未具僱傭關係部分，未來將再透過法制作業程序，強化職業安全衛生法令規定，以保障作業勞工安全及健康。

勞動部強調，唯有確保作業安全健康，方能確保廠商及勞工之權益，該規則修正施行後，將規劃推動輔導訪視計畫，適時指導事業單位改善安全衛生設施，以達防止職業災害發生之目的。另對於交付個人承攬而未具僱傭關係部分，未來將再透過法制作業程序，強化職業安全衛生法令規定，以保障作業勞工安全及健康。