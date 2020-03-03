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AI成長趨勢不變　數據中心佈建帶動伺服器、記憶體等零組件表現

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▲▼人工智慧(AI)是由人製造出來的機器所表現出的智能。（圖／達志影像／美聯社）

▲ 人工智慧(AI)發展趨勢不變，將帶動相關零組件成長表現。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／綜合報導

儘管武漢肺炎疫情仍具不確定性，但因美國疫情未顯著擴散，受疫情影響較小，加上企業仍有庫存，終端消費上整體衝擊不大，對美股影響相對有限，市場對相關利空反應已逐漸鈍化，富邦AI智能新趨勢多重資產型基金經理人郭德齊表示，疫情干擾憂慮減緩，基本面穩健，美股維持正面看法。

美國近期經濟數據不俗，美國1月ISM製造業指數升至50.9，重返50以上擴張水平，且1月非農就業新增人數達22.5萬人顯著優於預期，密大消費者信心指數也來到去年5月以來新高，加上去年S&P500指數第四季財報亮眼，其中科技業EPS近9成優於預期，而美國12月核心PCE年增幅穩於1.6%，2019年全年均低於FED所設定2%通膨目標，整體物價表現溫和，顯示美國基本面表現穩健。另外，因美、歐、日央行寬鬆政策續行，每月約有1,000億美元挹注，對美股偏多格局看法不變。

請繼續往下閱讀...

郭德齊指出，雖然短線受風險事件干擾，但AI相關產業成長趨勢並沒有改變，主要原因AI相關佈建市場需求強勁，首先是高速運算領域，包括大型數據中心的佈建，有望持續增長，根據知名調研機構Gartner預估今年成長率約4%，大型數據中心佈建同步將帶動伺服器、記憶儲存等相關零組件表現

而在光學領域，受惠於手機多鏡頭趨勢，估計2020年手機攝像頭需求量年成長可達22.1%，且在畫素提升與晶片面積放大下，包括晶圓廠、封裝、濾玻片等板塊均可望受惠

而在標的選擇上，郭德齊認為，由於美國基本面表現相對主要經濟體穩健，加上科技業、5G等AI等領域仍是今年產業發展重心，以AI為主題的投資標的仍可作為投資人長線的重點核心配置。

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