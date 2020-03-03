美CDC誤放患者…她逛商場用餐「結果呈陽性」　德州城市進入緊急狀態

▲美國疾病管制與預防中心針對疫情舉行會議。（圖／達志影像／美聯社）

記者丁維瑀／綜合報導

美國確診新冠肺炎（COVID-19）病例人數來到105，然而防疫措施似乎出現漏洞。美國疾病管制與預防中心（CDC）日前誤放一名接受隔離的女性患者，對此，德州城市聖安東尼奧（San Antonio）2日宣布進入公衛緊急狀態，市長尼倫伯格（Ron Nirenberg）則氣憤表示，他完全不能接受CDC這樣的行為。

CNBC報導，這名被誤放的女子，是從中國武漢撤僑的人之一，隨後來到拉克蘭空軍基地接受14天隔離。尼倫伯格說，患者對於病毒的兩次結果呈陰性，上月29日依照CDC的指導而出院，然而，這名女子出關後，CDC卻收到另一個檢驗的結果，呈現出微弱的陽性。

尼倫伯格因此於2日宣布，聖安東尼奧進入公衛緊急狀態。他表示自己身為市長，完全不能接受CDC在未收到全部的檢驗結果之前就放人，此舉可能讓大眾暴露在危險之中。據了解，該名女子日前結束隔離，隨後還前往飯店與北極星購物中心（North Star Mall），她在多個店面逛街後又來到美食街用餐。

聖安東尼奧公共衛生部門傳染病助理主任庫里安（Anita Kurian）表示，當地官員正追蹤16名商場人員與3名飯店人員，據悉這些人都與女子有過接觸。當地衛生單位已建議，深度清潔受影響的酒店與商場。

尼倫伯格表示，雖然CDC鼓勵每個人洗手來預防感染，但他呼籲政府單位不要「洗掉」保護公眾的責任，不能讓聯邦政府搞砸抗疫舉措。聖安東尼奧的代表拒絕回應，進入緊急狀態後，會如何影響在拉克蘭的隔離者。此前，華盛頓州、紐約州與加州官員都證實周末增加新的病例。

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