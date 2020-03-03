新制勞退基金分紅囉！過半數勞工帳戶今天入金逾1萬　甚至有140萬人分紅逾5萬

▲勞保局今表示去年新制勞退基金收益已分配至個人帳戶。（圖／記者李毓康攝）

記者余弦妙／台北報導

勞保局今（3）日指出，108年度新制勞退基金運用收益計2,670億717萬餘元，收益率為11.45％，勞保局已於109年3月3日將收益分配金額揭示於勞工退休金個人專戶，勞工朋友可利用多元管道查詢。

勞保局說明，108年度參與新制勞退基金收益分配的退休金個人專戶約1,180萬戶，由於個別勞工退休金繳納的日期、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，因此每位勞工朋友實際分配到的收益並不相同，並非直接以當年度收益除以個人專戶數作平均分配。

請繼續往下閱讀...

據勞保局統計，此次分配金額超過1萬元者，約641萬戶(占54.4％)，其中超過2萬元者，約450萬戶(占38.2％)、介於2萬至5萬元者，約311萬戶(占26.3％)、超過5萬元者，約140萬戶(占11.8％)。勞保局補充，這是退休才領的到，現在只是先分紅到個人退休帳戶裡。

另外，勞保局說，查詢收益分配金額管道相當多元，自109年3月3日起可使用自然人憑證上勞保局網站查詢，或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢(須先完成裝置認證)；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

此外，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，因此自3月4日起，勞工朋友即可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡(須先簽署勞保局資料查詢服務同意書)到郵局ATM查詢。

所謂的新制勞退基金收益分紅，是指雇主每個月依法都必須幫勞工提撥薪資的6％，進入勞工個人退休帳戶，做為退休金之用。勞保局集結這筆錢後，代為投資操作，每年結算損益，賺到的錢就會依照每位勞工帳戶餘額的多寡，分配收益，然後在每年3月左右入帳。

不過，投資不是穩賺不賠，一旦投資虧損，也得回過頭來扣除勞工退休帳戶的餘額，也就是分紅不成，反而倒賠。