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抗議封城！義大利人「拒戴口罩」上街群聚　網諷：要自由不要命

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▲▼ 。（圖／翻攝自《微博》）

▲義大利人不滿封城上街抗議。（圖／翻攝自《微博》）

實習記者賴韻如／綜合報導

義大利是歐洲新冠肺炎（COVID-19）疫情最嚴重的國家，目前確診病例數已經衝破2000人，有52人不幸病逝。當地政府先前宣布封鎖北部地區12城，卻有不少義大利人感到不滿，拒戴口罩上街抗議，要求政府「歸還自由」，讓不少民眾看了人心惶惶。

據《央視網》報導，義大利北部威尼託（Veneto）大區的沃鎮（Vo）是遭封城的其中之一，政府本希望義大利國民能夠做好防疫措施，減少外出，但沒想到沃鎮居民不滿而上街抗議。從照片中可以看到，眾人聚集在廣場內拉著「歸還自由」的橫幅，仔細一看，這些民眾都沒戴上口罩。

▲▼ 。（圖／翻攝自《微博》）

▲▼義大利人不滿封城上街抗議。（圖／翻攝自《微博》）

▲▼ 。（圖／翻攝自《微博》）

一名當地居民表示，前幾天街上的人非常稀少，更不用說聚集在廣場了，直到近日才開始越來越多民眾出門，因為他們對於這種情況感到非常沮喪，決定上街抗議。

不少大陸網友看了紛紛嘲諷，「這是要自由不要命了嗎？」、「這就是西方所謂的自由」、「這個不就是那什麼生命誠可貴，愛情價更高，若為自由故，兩者皆可拋」、「自由比命重要？這個思想太超前了我理解不了」、「沒有節制的自由=自私。想想戴口罩不是為了自己，是為了別人，會不會能喚起大家的道德感、責任感？」、「這不是自由是自私啊」。

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