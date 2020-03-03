　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲俄勒岡州的Costco許多物資都被搜括一空 。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者賴韻如／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在全球延燒，讓民眾越來越惶恐不安。美國以及加拿大的民眾於上周紛紛前往好市多（Costco）瘋搶口罩、酒精、衛生紙等民生物資，不少架上相關產品全都搜括一空。

據Market Watch報導，好市多（Costco）週一隨著美股大漲，標準普爾500指數上漲近10％。從Reddit中一個擁有6萬名會員的好市多群組中可以看見，賣場裡除了衛生紙、廚房紙巾、瓶裝水之外，就連食物以及飲料全部都被掃空，照片中的貨架上空無一物，民眾推的推車裡則是堆積了滿滿的商品。

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼30年第一次出現「奇景」。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼ 。（圖／達志影像／美聯社）

一名好市多員工形容，「現場根本是無政府狀態」。他表示，「昨天衛生紙全都被搶光，這是好市多30年來第一次發生這種景象，真是恐怖又糟糕的上班日，對於今天的上班日我一樣感到非常恐懼。」

Oppenheimer分析師Rupesh Parikh也指出，這次的搶購潮有望為好市多帶來實質性收益，「不過，上周末民眾大量的囤貨也可能導致好市多未來的銷售需求放緩。」Parikh補充，「好市多很少出現現在這種缺貨情況，即便是瓶裝水或紙巾等等需求較旺盛的物品，好市多員工也會不斷地補充上架，滿足消費者的需求。」

桃園男猝死案將二度採檢送驗　最速件請法醫研究所釐清死因

案34、24「同院治療」恐有3處感染源！蘇益仁：天啊…院內感染恐擴大

ET快訊
香蕉手術6小時「上下顎割開修骨頭」　砸40萬術後呆掉：舌頭沒
大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！美員工：很恐怖…30年第一
陳文茜「2度施打急救針」：接近死亡！　6病纏1年…上廁所都是
《木曜4》日本回台「沒戴口罩跑走鐘獎」！時間軸曝光被罵爆
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

不斷更新／美國確診數達105例！12國旅客入境印度需額外疫檢

WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

直嗆「你這個新冠病毒！」　新加坡少年倫敦街頭遭圍毆

世界智慧財產權組織改選秘書長　美國力阻中方王彬穎當選

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」　文在寅：投入30兆向疫情開戰

韓國宗教狂熱導致疫情爆發！把生病視為軟弱　「除非奄奄一息否則一定上教會」

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

不斷更新／美國確診數達105例！12國旅客入境印度需額外疫檢

WHO稱全球處於「未知領域」　譚德塞：病毒非常獨特但仍可控制

直嗆「你這個新冠病毒！」　新加坡少年倫敦街頭遭圍毆

世界智慧財產權組織改選秘書長　美國力阻中方王彬穎當選

大量人潮湧入Costco瘋搶囤貨！員工：很恐怖...30年第一次「奇景」

大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

南韓政府「全面進入24hrs戒備狀態」　文在寅：投入30兆向疫情開戰

韓國宗教狂熱導致疫情爆發！把生病視為軟弱　「除非奄奄一息否則一定上教會」

新冠肺炎若持續延燒　傳國際奧會考慮讓東京奧運無觀眾比賽

和老爸吵架飆三字經遷怒警察　機車行老闆掰：我是在罵空氣

88歲新天地教主下跪道歉！　「24hr嫩妹秘書」成記者會焦點

DJ圓圓主持到一半胸刺痛「心臟像被釘子釘」：呼一口氣都沒辦法！

護理師租屋遭歧視　醫：她們的手一點都不髒！

劉真裝心室輔助器等換心　心臟權威魏崢：「意識清醒」是關鍵

大橋頭前幫主遭狙擊！第一槍打中金爐第二槍卡彈...槍手落跑

潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

新板豪宅成債務抵押品！債主誤判情勢高價收下　鄰居轉手卻跌千萬

獨家追蹤／「我要回家」每人募資1千元請律師　滯留湖北台灣人「研擬提告蔡政府」

國際熱門新聞

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

北韓再有3900人隔離　疑似病例近7千

日神戶郵輪公司宣告破產　負債逾12億

新天地教主下跪　左手錶成亮點

美一夜增4死　專家預言「大流行」

世衛：他國新冠肺炎確診是中國9倍

大量人潮瘋搶囤貨！Costco股價飆高

南韓新增600確診　全國4812感染

美股強勢反漲！　3大指數漲幅衝破4％

戴口罩進議會遭譏笑　義議員暴怒

下班太晚！韓新冠指定醫院「16護理師辭職」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

美國CDC：陽性確診增至91例

全球破9萬人染病　美、義情況惡化

更多熱門

相關新聞

國喬500億投資泉州　復工後最大筆

國喬500億投資泉州　復工後最大筆

新冠肺炎疫情下，大陸台商出現復工後最大手筆的投資項目。據《新華社》報導，3月2日，兩岸福州、泉州、高雄三地透過視訊連線，舉行了簽約儀式，國喬石化計畫在泉州泉港石化工業園投資500億元新台幣，新建丙烷脫氫及聚丙烯項目。

勞動部發函追查非法移工　侯友宜：不用這麼急

勞動部發函追查非法移工　侯友宜：不用這麼急

歌手防肺炎「公告事項」歌迷怒了

歌手防肺炎「公告事項」歌迷怒了

行政院規畫部會首長「異地辦公」　總統院長不出席同活動

行政院規畫部會首長「異地辦公」　總統院長不出席同活動

SBL防疫　 下半季確定「閉門打」

SBL防疫　 下半季確定「閉門打」

關鍵字：

Costco新冠肺炎武漢肺炎好市多世界疫情北美要聞

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

男星揪10藝人進口罩工廠「連做8.5hrs產4萬2000個」

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

游否希揪3男上三溫暖「整排名車占用公車格」

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

獨／我們被拋棄了嗎？　滯留湖北台灣民眾「研擬提告蔡政府違憲」

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

「柯文哲救了她兒子一命」　蔡壁如成忠心部屬

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面