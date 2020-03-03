脫歐與新冠病毒夾攻！英鎊匯價創近五個月新低　換新台幣5萬多賺2900元

▲ 英鎊。（圖／達志影像／美聯社）

記者李瑞瑾／台北報導

受到英國脫歐談判不順利與新冠肺炎(COVID-19)疫情擴散影響，英鎊匯率持續走低，加上新台幣維持強勢，讓英鎊換匯價來到近五個月來新低。根據今（3）日台銀牌告現金賣出匯價，英鎊來到39.2元，與去年12月高點匯價相較，換新台幣5萬如今可以多拿74元英鎊，等於多賺到新台幣2900元！

FXStreet的Yohay Elam報導，英國脫歐和新冠病毒的消息佔據市場主導地位。 英國脫歐後的協商開始，在新聞發布會上，歐盟官員表示談判可能會在幾週內破裂，因為雙方在幾個主題上存在分歧；此外，英國央行可能會在近期內採取行動穩定國內經濟，這將會導致英鎊貶值。

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根據彭博即時匯率，英鎊匯率來到1.2759美元兌1英鎊，是去年10月14日（1.2608美元兌1英鎊）、四個半月以來新低。

而看到台銀牌告的現金賣出匯價，英鎊匯價來到39.2元，是去年10月9日38.62元以來的新低價位。

以今日的匯價來說，用新台幣5萬元可以換到1,275元英鎊；而用去年12月13日高點價41.61元來看，當時則是只能換到1,201英鎊，相差了74元英鎊，等於多賺到新台幣2900元。