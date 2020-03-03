潘斯：夏天就有緩解的療法　病毒對美國威脅依舊很小

▲柯克蘭生活護理中心（Life Care Center of Kirkland）封院進行消毒、清潔。（圖／路透）

實習記者施怡妏／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）持續燃燒，美國副總統潘斯（Mike Pence）2日舉行記者會表示，「最快在今年夏天或是初秋時，就會有治療方法可以緩解新冠肺炎。」美國總統川普（Donald Trump）與藥廠負責人開會討論時要求，「加快新冠病毒疫苗的研發。」

綜合外媒報導，潘斯表示，目前藥廠正在研發疫苗以及治療方法，進入臨床實驗需要6週，「疫苗大約要到今年下半年，或是明年初才能上市，但在今年夏天就會有治療方法。」

由吉利德科學（Gilead Sciences）所研發的抗病毒藥物瑞德西韋（Remdesivir）已經在美國成功治療一位新冠肺炎病患。目前美國已有6名因肺炎而死亡的案例，彭斯在記者會上對死者的家屬表示慰問，但再次重申，「病毒對美國的威脅依舊很小。」

▲截至中午12時，美國確診已有105例。（圖／路透）

墨西哥目前已有5例確診，成為拉丁美洲第2個淪陷的國家，川普表示，美國正在考慮是否要關閉南部與墨西哥接壤的邊境，防止病毒擴散，「希望我們不用這麼做。」美墨兩國正在密切的討論，美國國立衛生研究院傳染病專家弗契接受媒體採訪時表示，新冠肺炎有可能已經達到「大流行」的程度，政府應該考慮採取更多防疫措施，例如暫時停課或停止舉行大型活動。

美國華盛頓州1日通報出現2例死亡病例，當地時間2日再爆出4名病患死亡，累計已有6例死亡。據了解，病逝的6人全都住在華盛頓州，其中5人住在金郡（King County），而死亡病例大多集中在金郡城市柯克蘭的生活護理中心（Life Care Center）附近，當地學校已相繼宣布停課，金郡政府甚至決定買下一間汽車旅館，專門安置這些確診患者。