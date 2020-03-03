大邱疫情肆虐「4人染疫等嘸病床」慘死！1662人居家隔離苦撐

▲南韓大邱市疫情嚴重，醫療資源不足。圖為南韓慶尚北道清道郡大南醫院。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

南韓新冠肺炎疫情擴散，目前累計4812例確診。其中，大邱市一共2569人染疫，成為疫情重災區，醫療資源出現嚴重匱乏，市內2569名患者之中只有大約898人住院，多達1662人無法獲得適當治療，被迫居家隔離，但至今已傳出至少4例來不及等到病床就已死亡。

大邱市病例激增，醫療資源匱乏，許多患者只能在家中隔離。大邱市安全對策本部2日證實病床數量嚴重不足，截至當天上午9時，市內2569例確診，但入院治療的只有898人，儘管尚州紅十字醫院、報勛醫院等院29日又再收治165例，仍多達1662人被迫居家隔離。

綜合《韓聯社》、《星島日報》報導，大邱市累計4例在居家隔離期間死亡。一名74歲新天地教會男性患者病情突然惡化，27日送醫途中就無心跳。一名60多歲女性28日因呼吸困難送醫不治。1日一名86歲男性也因呼吸困難送醫病逝，同天另一名77歲女性確診者則在家中病逝。

大邱市府方面指出，比起「在家等待空病床」的說法，「等待住院順序」的說法更加準確，因為目前是以重症患者優先住院治療的方式安排病床。

根據《中央日報》，大邱市災難本部決定推出24小時熱線服務，安排醫師追蹤、管理在家隔離的患者，確保藥品供應充足。市長權泳臻1日宣布，目前的防疫當務之急是「防止市民在居家隔離期間死亡」，將針對居家隔離患者定期健康檢查，優先、迅速收治可能惡化的病例。

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