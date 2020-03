老公大槍威脅女示威者「我會打妳」　全美首位非裔檢察官拚連任急滅火

▲拉西(Jackie Lacey)力拚洛杉郡檢察官3連霸,卻在選前遇到丈夫持槍威嚇示威者的事件。(圖/翻攝自臉書)

記者張靖榕/綜合外電報導

全美首位非裔洛杉磯郡檢察官拉西(Jackie Lacey),在她尋求第二次連任之際,遭到黑人民權運動組織「Black Lives Matter」強烈抨擊。BLM日前到她家門口抗議,她丈夫持槍開門威脅對方離開私人領域,威脅「我會開槍打你」,在網路上引發喧然大波;她2日召開記者會滅火,為丈夫的行為道歉。

現在63歲的拉西,8年前贏得郡檢察官職位時,洛杉磯的黑人社群群起為她歡呼、振奮,大家都期待有非裔臉孔進入體制高層,能為有色人種伸出司法正義的羽翼。曾經支持她的黑人權力運動者凱陳(Jerome Kitchen)回憶當時「榮景」,每天睜開眼是黑人,閉上眼也是黑人,「我以為她能明白我們所面對的恐懼」。

令許多有色人種,特別是黑人社群感到痛心的是,拉西擁有大量非白人選民支持,她最終的表現卻仍然像個白人。拉西上任後,一切看似依法依規行事,儘管黑人社群內的犯罪率下降,大家卻感到越加沮喪;在她任內,監獄裡黑人和其他有色人種的囚犯占了8成,她依舊支持死刑,甚至對誤入歧途的問題青年判決更重的刑期。

拉西此時正努力拚下個4年的任期,她身邊仍有一票死忠支持者,但灰心的人早也凝聚成了一股力量──「黑人的命也是命」(亦稱黑命貴,BLM)。族群面對體制濫權、歧視,自己人遭冤判、枉死,所累積的失望、恐懼和憤怒已經破表,BLM就在這樣的背景下聚集到格拉納達山,拉西和她丈夫的家門口,對「曾經的希望」高聲吶喊抗議。

推特熱門的一支影片中,BLM女性成員阿杜拉(Abdullah)拍下拉西丈夫的失控舉動,當人們站在門廊前抗議時,拉西丈夫手持一把大號手槍,不斷說著「離開我的門廊」,數次未果後,便威脅「我會開槍打你」。該女性成員表示,拉西丈夫把槍口直直對準她。

#BREAKING This morning Los Angeles District Attorney Jackie Lacey’s husband pulled a gun out on Black Lives Matter activists who protested his wife in front of their house. @BLMLA pic.twitter.com/wnCFMMvaWV