老公大槍威脅女示威者「我會打妳」　全美首位非裔檢察官拚連任急滅火

▲拉西（Jackie Lacey）力拚洛杉郡檢察官3連霸，卻在選前遇到丈夫持槍威嚇示威者的事件。（圖／翻攝自臉書）

記者張靖榕／綜合外電報導

全美首位非裔洛杉磯郡檢察官拉西（Jackie Lacey），在她尋求第二次連任之際，遭到黑人民權運動組織「Black Lives Matter」強烈抨擊。BLM日前到她家門口抗議，她丈夫持槍開門威脅對方離開私人領域，威脅「我會開槍打你」，在網路上引發喧然大波；她2日召開記者會滅火，為丈夫的行為道歉。

現在63歲的拉西，8年前贏得郡檢察官職位時，洛杉磯的黑人社群群起為她歡呼、振奮，大家都期待有非裔臉孔進入體制高層，能為有色人種伸出司法正義的羽翼。曾經支持她的黑人權力運動者凱陳（Jerome Kitchen）回憶當時「榮景」，每天睜開眼是黑人，閉上眼也是黑人，「我以為她能明白我們所面對的恐懼」。

令許多有色人種，特別是黑人社群感到痛心的是，拉西擁有大量非白人選民支持，她最終的表現卻仍然像個白人。拉西上任後，一切看似依法依規行事，儘管黑人社群內的犯罪率下降，大家卻感到越加沮喪；在她任內，監獄裡黑人和其他有色人種的囚犯占了8成，她依舊支持死刑，甚至對誤入歧途的問題青年判決更重的刑期。

拉西此時正努力拚下個4年的任期，她身邊仍有一票死忠支持者，但灰心的人早也凝聚成了一股力量──「黑人的命也是命」（亦稱黑命貴，BLM）。族群面對體制濫權、歧視，自己人遭冤判、枉死，所累積的失望、恐懼和憤怒已經破表，BLM就在這樣的背景下聚集到格拉納達山，拉西和她丈夫的家門口，對「曾經的希望」高聲吶喊抗議。

推特熱門的一支影片中，BLM女性成員阿杜拉（Abdullah）拍下拉西丈夫的失控舉動，當人們站在門廊前抗議時，拉西丈夫手持一把大號手槍，不斷說著「離開我的門廊」，數次未果後，便威脅「我會開槍打你」。該女性成員表示，拉西丈夫把槍口直直對準她。

#BREAKING This morning Los Angeles District Attorney Jackie Lacey’s husband pulled a gun out on Black Lives Matter activists who protested his wife in front of their house. @BLMLA pic.twitter.com/wnCFMMvaWV — Jasmyne Cannick (@Jasmyne) March 2, 2020

事件引發爭議，無疑會對拉西的選情造成影響；然而在面對可能是未知的情況、住家私領域遭有數量優勢的外來人踐踏時，拉西丈夫持槍嚇阻的舉動是否真的不妥？而BLM為自己族人遭受的結構性歧視、無處發聲的困境怒吼，是否也情有可原？無論如何，拉西決定在投票前一天（2日）召開記者會道歉。

「我的丈夫，我在來這裡之前才剛和他談過話。他是因為恐懼做出那樣的反應，現在他明白是怎麼一回事了，他想要我和抗議者們說，和他曾拿槍對準的那個人說，他很抱歉。」拉西的情緒略顯激動，「他打從心底感到抱歉，他沒有想過要傷害任何人，只是當時房子裡只有我和他兩個而已，而我們真的不知道發生了什麼事。」

拉西說她尊重憲法第一修正案所保障的言論自由，「但我們的家是我們的避風港，我為公眾服務奉獻一輩子，我們不相信，我不相信，抗議者們有任何正當的權力，可以直接闖入這樣一個人的家。」她說曾經邀請過BLM的人面對面談談，但被對方拒絕了。

洛杉紀郡檢察官辦公室在一項聲明中指出，洛杉磯警方將會針對相關事件進行調查。