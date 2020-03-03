台股報復大反攻！早盤狂飆近200點　台積電暴漲逾2%

▲ 台股。（資料照／記者湯興漢攝）

記者李瑞瑾／台北報導

美股終於結束連日重挫，在上週五跌勢趨緩後，昨日反彈飆漲，道瓊指數暴漲近1300點，創下2009年以來最大漲幅。台股今（3）日受到激勵，開盤上漲109點、以11,279點開出。

截至上午9點01分，指數上漲179點、為11,344點。

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電子三雄中，台積電（2330）以318.5元開出、上漲2.41%；鴻海（2317）開在81.1元、上漲2.39%；股王大立光（3008）以4555元開出、上漲3.99%。

美股四大指數周一（2日）終於結束連日重挫，一路狂飆，儘管現在全球仍被快速蔓延壟罩的新冠肺炎影響，但許多人紛紛抓住機會逢低買進。道瓊指數終結連續七個交易日跌勢，2日早盤直接上飆500點，尾盤狂漲近1300點、漲幅逾5%，創下2009年以來最大漲幅，那指、標普與費半收盤漲幅皆在3%以上。

美股道瓊指數上漲1293.96點，或5.09%，收26,703.32點；那斯達克指數上漲384.8點，或4.49%，收8,952.17點；標普 500 指數上漲135.38點，或4.58%，收3,089.60點；費城半導體指數上漲59.84點，或3.51%，收1,765.38點。