法國單日增61確診累計3死　衛生部長：醫護人員最晚周末收到口罩

▲法國新冠肺炎人數持續增加，2名市長也中鏢。（圖／達志影像／美聯社）

中央社／記者曾婷瑄

法國2日傍晚又出現一名新冠肺炎死亡病例，使得境內因疫情死亡人數來到3名，其中2名為法國公民。今天總共增加61例確診，總確診人數攀升至191人。

衛生部公衛署長沙羅孟（Jerome Salomon）今天下午向記者宣布，法國出現第3起2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）死亡病例，為一名瓦茲省（Oise）的89歲年長女性，驗屍後檢驗病毒呈陽性。

沙羅孟進一步指出，目前有107人屬於單一傳播鍊、38人屬於境外感染、42人仍在調查，全國18個大區中有12個已傳出疫情。另外，瓦茲省克雷皮昂瓦羅市（Crépy-en-Valois）一所高中也傳出數名學生與人員確診。

除了瓦茲省與上薩瓦省（Haute-Savoie）出現群聚感染，西部布列塔尼（Bretagne）也出現群聚感染，起因為埃及旅行團，目前已有11起相關病例。

同時沙羅孟也表示，政府正在考慮徵用口罩，以保護病人，且根據衛生部長維宏（Olivier Veran）出倉P2口罩庫存指令，「醫護人員至遲這週末就會收到口罩」。

最後沙羅孟強調，「儘管病毒來勢洶洶，但情況並不構成撤退權」，並要求未受感染地區的人民「繼續正常生活」。

巴黎聯合醫院（AP-HP）負責人賀西（Martin Hirsch）日前向法媒表示，巴黎公立醫院已宣布改變策略。為避免醫院需求飽和，並集中資源救治情況危急病人，今天起將要求症狀輕微的確診病人在確認病情後回家進行14天居家隔離，並由醫護人員電話監測狀況，醫院接下來只收重症與身體衰弱的確診病患。

法國疫情不斷擴大，持續影響觀光業。巴黎羅浮宮員工週日因館方沒有完善配套而決議採用「撤退權」，使得羅浮宮週日、一臨時閉館，目前雙方正積極尋求共識。此外，巴黎觀光博覽會、巴黎國際書展相繼宣布取消。

根據法國法規規定，當工作地方出現對員工生命或健康會帶來嚴重且立即的危險時，員工有權離開工作崗位或拒絕工作。