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美股道瓊飆漲近1300點　台指期開盤上揚137點...預告台股開盤反攻　　　

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▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（7）日開盤上漲 點，來到 點。（圖／路透）

▲美股道瓊上漲 372.68 點。回頭看台指期今（3）日開盤上漲 137 點，來到 11,313 點。（圖／路透）

記者陳心怡／台北報導

上週美股創下金融危機以來最大跌幅，不過繼全球央行陸續釋出降息訊號後，週一（2日）投資人大舉買入，四大指數大漲，道瓊指數瘋漲近 1300 點，創下 2009 年以來最大漲幅。回頭看台指期今（3）日開盤上漲 137 點，來到 11,313 點，同時預告台股開盤有望反攻。

美股道瓊指數上漲 1293.96 點，或 5.09%，收 26,703.32 點。標普 500 指數上漲 135.38 點，或 4.58%，收 3,089.60 點。那斯達克指數上漲 384.80 點，或 4.49%，收 8,952.17 點。費城半導體指數上漲 59.84 點，或 3.51%，收 1,765.38 點。

請繼續往下閱讀...

GLOBALT投資組合經理人布坎南（Keith Buchanan）表示：「股市已經準備好在任何疲軟之際買入。我認為我們會回顧過去幾年中的某種程度的太過自滿，而現在逢低買入需要更大的勇氣。」

截至今早8：47，台指期上漲 134 點，來到 11,310 點。

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