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澳洲首例社區傳播「超市貨架全空」　雪梨女傻眼：像世界末日！

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記者黃翊婷／綜合報導

澳洲新南威爾斯州衛生廳長哈扎德（Brad Hazzard）2日宣布，當地一名31歲醫師和一名41歲婦女確診，成為澳洲首例社區傳播病例。消息傳開後，超市搶購潮變得更誇張，住在雪梨的米莉坦言，感覺就像是世界末日即將到來一樣。

武漢肺炎,新冠肺炎,衛生紙（圖／達志影像／美聯社）

▲隨著疫情延燒，各國陸續出現物資搶購潮，超市貨架幾乎全空。（圖／達志影像／美聯社）

哈扎德說明，確診的31歲醫師尚不清楚是如何受到感染，但41歲婦人的哥哥先前才從伊朗返回，不排除就是感染源。雖然澳洲已經限制部分國家人民入境，但新冠肺炎疫情仍舊持續延燒，總理莫里森（Scott Morrison）曾坦言，這波疫情可能會爆發全球大流行。

對此，澳洲民眾紛紛前往超市搶購物資，推特上也有許多網友PO出民眾排隊等結帳的照片。住在雪梨的米莉（Milly）表示，人們的反應就像是世界末日即將來臨，「我把家中多餘的房間通通當成儲藏室，存放大量豆子罐頭、蔬菜罐頭、水果罐頭和衛生紙。」

▲▼新冠肺炎／澳洲墨爾本弗林德斯街車站，民眾戴著口罩。（圖／路透）

▲澳洲墨爾本弗林德斯街車站外戴口罩的人仍算少數。（圖／路透）

另一名同樣住在雪梨的婦人雷根（Dianne Regan）提到，為了與疫情長期抗戰，家人還買了一個大冰箱儲存新鮮食物，並開墾新菜園，「除了食品之外，我們還有一大堆口罩和洗手液，因為我很早就開始囤積。」

雷根聲稱，疫情在澳洲爆發之前曾和一名香港朋友聊天，得知中國湖北各城市陸續封城，馬上意識到情況不對勁，「我當下立即感到很害怕」，因為家中除了抵抗力不佳的83歲老母親，女兒也患有嚴重的氣喘，所以才會提早狂買防疫用品。

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