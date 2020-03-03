　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

東京奧運跟「武漢」犯冲？80年前爆冷成非西方主辦國　最後因武漢被逼放棄

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

2020東京奧運因為全球新冠肺炎疫情影響，能不能如期舉行，全球都在看。（圖／美聯社資料照片）

▲2020東京奧運因為全球新冠肺炎疫情影響，能不能如期舉行，全球都在看。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

大陸新冠肺炎全球延燒，今年預定在7月24日於日本東京舉行的夏季奧運會，目前因為日本疫情出現大爆發，東京奧運還辦不辦？已成為懸念。國際奧委會日前甚至直言，如果日本與全球疫情狀況變得更危險，東京奧運取消的機率會比延期更大。但有外國媒體發現，其實日本在80年前，也曾獲得夏季奧運的主辦權，當時舉辦地點也在東京，但同樣也為了「武漢」，最終宣告停辦。

根據《香港經濟日報》報導，日本東京奧運，過去在歷史上，的確有過臨陣被取消的紀錄。回顧文獻資料，當時是在1940年、第2次世界大戰期間，原本東京在1936年，擊敗了芬蘭首都赫爾辛基、義大利首都羅馬等國家，大爆冷門拿下第12屆的夏季奧運會的主辦權，當時日本可以說是第一個有「非西方國家」獲得主辦權的國家，意義非常重大。

但在取得奧運主辦權的隔年，日本對中國全面發動戰爭，本來想打著速戰速決的策略，但最後失敗。據了解，日本在1938年，傾全軍之力要打贏「武漢會戰」，當時在日本本土，只駐守1個師團，由於人口銳減；加上日本軍方以戰爭需要金屬為由，竟要求體育場館以木頭建造場館，當時日本國內不支持舉辦奧運的呼聲，也逐漸浮現。

最終，日本在1938年7月，宣告放棄舉辦1940年東京奧運，直到1964年才真正舉辦奧運。而本屆2020年東京奧運，是否又因「武漢」再度停辦，已成為全球關注焦點。

更多 CTWANT 報導
與成人大不同！新冠肺炎「最偉大的偽裝者」　醫：嬰幼兒攻擊點「在腸胃」
華航「雪崩式」大砍49％航班　內部公開信曝光：推更多應變方案
死亡率可推算！新冠肺炎「病程模式」　5％呼吸窘迫者40％死亡

ET快訊
劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：她誰？台灣健保世界誇讚「不
快訊／南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗
台灣負壓隔離病房比南韓還多　醫曝「天價建置經費」：要珍惜醫療
快訊／國道3號快官段「5車連環撞」！現場多人受傷　車潮回堵5
男星揪10藝人進口罩廠「連做8.5hrs產4.2萬個」網讚：
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

不斷更新／中國境外確診破8700！南韓4812人染新冠肺炎　美國一夜增4死

快訊／逼近5000！南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗

WHO駐伊朗員工也感染！疫情衝擊61國　譚德塞：仍可遏止

法國單日增61確診累計3死　衛生部長：醫護人員最晚周末收到口罩

澳洲首例社區傳播「超市貨架全空」　雪梨女傻眼：像世界末日！

東京奧運跟「武漢」犯冲？80年前爆冷成非西方主辦國　最後因武漢被逼放棄

全球新冠肺炎3087死破9萬確診！伊朗66病亡中國以外最多　義342人確診

美國一夜增4死！累計91確診6死　傳染病專家預言爆發「大流行」

反制北京驅逐美記者　美國限制中國媒體在美員額

義大利新冠肺炎超過2000人確診　52人病亡

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

「不習慣戴口罩」外國人談新冠肺炎　齊聲大讚：台灣政府防疫做很好！

空服員飛機上解決緊急事件　賴珮如遇「泰國人發癢」、「幽閉恐慌症」

沒打燈右轉！轎車擦撞騎士害摔飛 下秒「加速肇逃」他傻眼下車急救援

宋茜調皮收手不給牽　宋威龍羞撩：誰先放手誰就輸了＞／／＜

貓皇太胖理不到毛！獸醫建議剃掉　奴才下秒見「粉嫩屁屁」笑到黑咕

不斷更新／中國境外確診破8700！南韓4812人染新冠肺炎　美國一夜增4死

快訊／逼近5000！南韓新增477確診「全國4812感染」　機場擴大檢驗

WHO駐伊朗員工也感染！疫情衝擊61國　譚德塞：仍可遏止

法國單日增61確診累計3死　衛生部長：醫護人員最晚周末收到口罩

澳洲首例社區傳播「超市貨架全空」　雪梨女傻眼：像世界末日！

東京奧運跟「武漢」犯冲？80年前爆冷成非西方主辦國　最後因武漢被逼放棄

全球新冠肺炎3087死破9萬確診！伊朗66病亡中國以外最多　義342人確診

美國一夜增4死！累計91確診6死　傳染病專家預言爆發「大流行」

反制北京驅逐美記者　美國限制中國媒體在美員額

義大利新冠肺炎超過2000人確診　52人病亡

脫歐與新冠病毒夾攻！英鎊匯價創近五個月新低　換新台幣5萬多賺2900元

「台灣NO.1啦啦女神」攻占全日本超商！　峮峮2登日雜「白嫩V型溝」正爆

不斷更新／中國境外確診破8700！南韓4812人染新冠肺炎　美國一夜增4死

追查非法移工？蘇貞昌喊「防疫優先」：萬事莫如防疫急！

屏東男闖紅燈拒攔查　挨告「拒絕接受稽查逃逸」...免罰2萬原因曝

毛媽媽鬧絕食！　原來「1原因」導致拒吃...建議多餵起司、鮭魚

林子偉擊出首支長打！　春訓打擊率升到4成12

劉樂妍嗆修健保是「賤招」　蘇貞昌：她誰？台灣健保世界誇讚「不能倒」

防疫優先　台南市社會局提醒人民團體會議可申請延期召開

綠燈了車卻不走還有焦臭味　枋寮警即刻救援駕駛好感動 　

21歲女開車和閨蜜玩命自拍　鏡頭拍下她死前最後驚恐表情

國際熱門新聞

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

北韓再有3900人隔離　疑似病例近7千

日神戶郵輪公司宣告破產　負債逾12億

新天地教主下跪　左手錶成亮點

美一夜增4死　專家預言「大流行」

世衛：他國新冠肺炎確診是中國9倍

美股強勢反漲！　3大指數漲幅衝破4％

戴口罩進議會遭譏笑　義議員暴怒

下班太晚！韓新冠指定醫院「16護理師辭職」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

美國CDC：陽性確診增至91例

全球破9萬人染病　美、義情況惡化

東京奧運80年前曾停辦　竟也是為了「武漢」

沙烏地通報首例確診　波灣全失守

更多熱門

相關新聞

疫情暗藏政治未爆彈　蘇貞昌成陳時中背後男人

疫情暗藏政治未爆彈　蘇貞昌成陳時中背後男人

新冠肺炎肆虐全球，人人聞之色變，上週四中央流行疫情指揮中心果順應民意，將防疫層級升為一級開設，然而該負責跨部會協調的行政院長蘇貞昌卻未「親征」，指揮官仍由衛福部長陳時中兼任。原本升級意義在於調處整合部會間的業管衝突，結果指揮官卻未同時升級，不免被外界質疑一級開設形同「虛設」。

陳揮文酸台防疫作秀　護師工會神回

陳揮文酸台防疫作秀　護師工會神回

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

以綸分了郭書瑤1個月！「情人節IG發文洩愛」蔡瑞雪

全球破9萬人染病　美、義情況惡化

全球破9萬人染病　美、義情況惡化

急診醫2小孩發燒　醫：馬上收穫滿滿的歧視與厭惡電話

急診醫2小孩發燒　醫：馬上收穫滿滿的歧視與厭惡電話

關鍵字：

周刊王新冠肺炎武漢肺炎東京奧運

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

就是愛亞洲妹！56歲影帝掰了日籍前妻「新歡像未成年」網看傻

口罩國家隊無償支援　換算薪破500萬

下波冷空氣更強、雨更多「全台變天」　最低溫時間曝

余文樂潮牌衣「手勢圖案」挨轟滾出大陸！

南韓確診4335例　走錯哪步才爆發

柯文哲出狠招　卡死全國警政人事

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

成語蕎是謝和弦前女友！Keanna被嗆小三…親揭內幕

韓返台1歲嬰遭3拒打疫苗　母控成人球

澎湖驚傳兵馬俑出土？真相曝光笑慘

跟老公恩愛…「婆婆1舉動」嚇壞女星：超尷尬

阿樂「下半身全透視」主持被看光！

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

一開始驗不到！　醫：新冠肺炎是「偉大偽裝者」

更多

最夯影音

更多
持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！

持台灣護照參觀被要求「第二身分證」 她遭拒聯合國門外傻眼：還要台胞證！
桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

桃園活跳跳流水泰國蝦自己夾　火鍋+豐富熟食區隨你吃到飽！

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

天真高中生北投募款遇嬤捐1萬 誆領錢秒神隱他嘆：歡迎來台北

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

運將出奇招！自製「透明窗簾」防疫 完善防疫掀網讚：負壓計程車的概念

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

懼高症慎入！往下看腳底發麻... 苗族阿依河150公尺高驚悚吊橋

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面