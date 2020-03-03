吳振吉女兒沉冤8年！「照片掉2次」顯靈　父親節前夕性侵懸案偵破

▲吳振吉女兒被殺害，沉寂8年後終於在父親節破案。（圖／CTWANT提供）

圖、文／CTWANT

1994年震驚社會的「內湖女老師命案」，懸宕8年後終於破案，死者父親為已故移民署長吳振吉曾說過，這是冥冥之中已有註定。2002年6月28日晚上，吳振吉在基隆警局辦公室時，女兒的相片竟突然連續掉落2次，全家人認為這一定是女兒「顯靈」，果然一個月後就抓到犯人了。

該案發生在台北市內湖一所國小的地下停車場，吳姓女老師遭到猥褻並殺害，全案震驚社會。身為死者父親的吳振吉，當時是高階警官，投入全力偵辦，但案情卻陷入膠著，就連吳振吉擔任內湖分局長期間，也未能突破，命案沉寂了8年之久。

最後因刑事警察局針對「冷案」比對新案指紋，才終於讓案情水落石出，在父親節前夕破案，無疑是送給吳振吉一個大禮。不過令人訝異的是，犯案的兇嫌當年分別只有16及11歲，是鄰居且是兒時玩伴，2人因對性產生好奇，偷看成人頻道，最後在停車場對吳女下手，卻誤將她悶死，才釀成悲劇。

更多 CTWANT 報導

陳時中點出「4大危險區域」 呼籲民眾盡量避免前往

足跡是否重疊新冠肺炎患者？「開啟定位」4步驟馬上比對

印尼「0確診」破功！總統證實首2起確診 患者為母女關係