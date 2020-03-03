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美國一夜增4死！累計91確診6死　傳染病專家預言爆發「大流行」

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▲▼柯克蘭生活護理中心（Life Care Center of Kirkland）／美國華盛頓州金郡城市柯克蘭的一家療養院進行封院。（圖／路透）

▲柯克蘭生活護理中心（Life Care Center of Kirkland）封院進行消毒、清潔。（圖／路透，下同）

記者黃翊婷／綜合報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情在美國已經造成91例確診，當地時間2日新增4例死亡，累計共6死。美國國立衛生研究院傳染病專家弗契接受媒體採訪時表示，新冠肺炎有可能已經達到「大流行」的程度，政府應該考慮採取更多防疫措施，例如暫時停課或停止舉行大型活動。

美國華盛頓州1日通報出現2例死亡病例，2日再爆出4名病患死亡，累計已有6例死亡。據了解，病逝的6人全都住在華盛頓州，其中5人住在金郡（King County），由於該州內至少還有18人確診，疫情進入緊急狀況，當地學校已相繼宣布停課，金郡政府甚至決定買下一間汽車旅館，專門安置這些確診患者。

▲▼新冠肺炎,武漢肺炎,美國。（圖／路透）

▲美國疫情持續擴大。

根據《彭博社》報導，美國國立衛生研究院傳染病專家弗契認為，新冠病毒在美國已經達到「爆發」的程度，而且不排除會造成大流行，政府不得不考慮採取更多防疫措施，例如暫時關閉學校、停課，或是停止在密閉空間舉辦大型活動，「我們目前尚未對這波疫情做好準備，但至少應該要考慮這種可能性。」

至於華盛頓州的狀況以及後續處理方式，當地官員透露，大家正在準備隔離大量患者，並且認為這可能是一次重大疫情，傳聞死亡病例大多集中在金郡城市柯克蘭的生活護理中心（Life Care Center）附近，州內目前至少有18例確診，其中金郡就占了14例，另外4例則在鄰近的史諾霍米須郡（Snohomish County）。

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