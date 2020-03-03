伊朗暴增523例確診共66死！至少7官員中鏢　最高領袖顧問病逝

▲伊朗最高領袖哈米尼曾和女副總統埃卜特卡爾開內閣會議，同處密閉空間。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

疫情席捲伊朗全國，2日暴增523例確診，死亡人數增加12人，總計66人，為中國以外死亡病例最多國家。至少7名政府高階官員染病，其中國家利益委員會成員穆罕莫迪（Seyed Mohammad Mir-Mohammadi），在接觸新冠肺炎患者後，於1日過世。

綜合外電報導，穆罕莫迪委員的顧問工作會和哈米尼直接接觸，他是目前伊朗最新一個曾接觸過新冠肺炎的高階官員，享壽71歲；一名叫霍斯羅沙希的神職人員，是伊朗最高神職人員中的其中之一，也在接觸患者後，於27日病逝。

疫情在伊朗不僅威脅國民健康安全，更有國安層級的疑慮，目前7名染病的官員中，位階最高為婦女和家庭事務副總統埃卜特卡爾（Masoumeh Ebtekar），再來是副衛生部長哈里奇（Iraj Harirchi）；根據當地媒體指出，哈里奇原先被指派負責帶領防疫小組。，一名前外交大使、新任國會議員也中鏢。

疫情上周開始蔓延進伊朗，不出10天的時間，官方統計全國已經暴增至1501名確診病例，至少66人死亡。措手不及的德黑蘭當局因為副總統染病，更增加國家機關運作的困擾，因為埃卜特卡爾發病前一天，才剛在密閉的空間中，和多名官員開完內閣會議，包括高齡80的伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）。

伊朗國會發言人宣布，國會目前無限期暫停；大學和全國學校關閉大門，所有公開集會，包括伊斯蘭例行活動「Friday prayers」也都已經取消。