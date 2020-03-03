南韓確診4335例！他好奇：走錯哪步才爆發　網狂刷「3大主因」

▲南韓截至3月2日確診人數已經激增至4335例。（圖／路透社）

網搜小組／趙蔡州報導

南韓新冠肺炎（COVID-19）確診者2月下旬人數破千後，截至3月2日確診人數已經激增至4335例。就有網友在批踢踢八卦板表示，南韓好像也沒有特別做什麼，怎麼確診案例就突然瘋狂增加，「他們到底哪一步走錯了」。文章立刻引發網友熱烈討論，總結可以歸出「三大原因」。

原PO在批踢踢八卦板以「韓國到底是哪一步走錯了」為題發問，「說他們跟大陸靠近，但中間其實還卡了北韓」、「說他們沒封鎖邪教，但台灣也有許多宗教活動」，南韓事實上好像也沒有特別做什麼，怎麼確診案例就突然瘋狂增加，相較其他大陸周邊國家也沒有這麼扯，「有八卦嗎？」

▲南韓肺炎疫情大爆發，網友好奇「到底是哪一步走錯了」。（圖／翻攝自批踢踢）

文章分享後，吸引許多網友熱烈留言，有人說，「他們衛生習慣真的很差」、「邪教混滅國家」、「又愛吐痰」、「他們吃飯都不用公筷母匙的」、「過年前後沒禁止大陸人旅遊吧」、「就邪教啊，看最初感染的那幾個」、「衛生習慣差」、「沒有事先管制大型集會，就是錯」、「群聚就有機會了。」

也有人說「共食文化吧」、「沒有幹嘛就是錯了，應該積極作為，還在那邊發呆」、「其實韓國就是告訴我們，防疫成功失敗只有一線之隔而已，非常脆弱」、「光那個邪教，傳染就超過千人吧」、「韓國人衛生習慣蠻差的」、「關鍵在衛生習慣」、「邪教問題才是主因」、「就真的是邪教啊，他們聚會每次都上千人。」

▲網友認為，南韓共食文化，讓病毒更容易傳播。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

網友留言大致上可以總歸「三大類」，分別是衛生習慣、新天地教會問題、沒有限制大陸地區入境，衛生習慣又包含南韓有共食文化、沒有公筷母匙習慣，愛隨地吐痰等。不過也有人認為，南韓確診人數會激增，也是他們有認真檢驗疑似病例，反觀日本才不太正常，「日本實際情況應該更嚴重。」