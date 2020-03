世界智慧財產權組織改選秘書長　美國力阻中方王彬穎當選

▲聯合國世界財產權組織秘書長Francis Gurry。(圖/達志影像/美聯社)

記者楊庭蒝/綜合報導

世界智慧財產權組織(WIPO)將在14日改選秘書長,其中現任副秘書長王彬穎代表中國角逐,因為相關經歷豐富的關係,在所有候選人當中呼聲最高。美國前民主黨參議員查克·舒默(Chuck Schumer)曾建言川普,希望別讓王彬穎獲選,中國在知識產權領域中備受爭議,美國不能對此坐視不管。

WIPO成立於1967年,是聯合國的15個專門機構之一,致力於促進使用和保護人類智慧作品的國際組織,負責管理涉及智慧財產權保護各個方面的24項條約。

中國目前已經領導聯合國糧農組織(FAO)、國際民航組織(ICAO)、國際電信聯盟(ITU)和聯合國經濟和社會事務部(DESA)這4個聯合國組織。若王彬穎出任WIPO秘書長,聯合國全部15個組織當中,有1/3就是由中國掌握專門機構的首長職位,成為聯合國體系裡最具有影響力的國家。

Electing #China to lead the World Intellectual Property Organization is like hiring a thief to guard a bank. The world must choose wisely in who they want in charge of their #intellectualproperty. #WIPO https://t.co/hxeYXAKKl4