世界智慧財產權組織改選秘書長　美國力阻中方王彬穎當選

▲聯合國世界財產權組織秘書長Francis Gurry。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊庭蒝／綜合報導

世界智慧財產權組織（WIPO）將在14日改選秘書長，其中現任副秘書長王彬穎代表中國角逐，因為相關經歷豐富的關係，在所有候選人當中呼聲最高。美國前民主黨參議員查克·舒默（Chuck Schumer）曾建言川普，希望別讓王彬穎獲選，中國在知識產權領域中備受爭議，美國不能對此坐視不管。

WIPO成立於1967年，是聯合國的15個專門機構之一，致力於促進使用和保護人類智慧作品的國際組織，負責管理涉及智慧財產權保護各個方面的24項條約。

中國目前已經領導聯合國糧農組織（FAO）、國際民航組織（ICAO）、國際電信聯盟（ITU）和聯合國經濟和社會事務部（DESA）這4個聯合國組織。若王彬穎出任WIPO秘書長，聯合國全部15個組織當中，有1／3就是由中國掌握專門機構的首長職位，成為聯合國體系裡最具有影響力的國家。

Electing #China to lead the World Intellectual Property Organization is like hiring a thief to guard a bank. The world must choose wisely in who they want in charge of their #intellectualproperty. #WIPO https://t.co/hxeYXAKKl4 — Ted Yoho (@RepTedYoho) February 25, 2020

根據《福斯新聞》報導，美國貿易和製造政策部門的官員彼得·納瓦羅（Peter Navarro）曾表示，中國因盜用知識產權，讓美國經濟體系每年損失2250億（約台幣6.7兆元）至6000億美元（約台幣18兆元），並給歐洲造成數十億歐元的損失。

對此中國呼籲，希望能給選舉創造一個公平的環境，王彬穎在WIPO工作接近30年，在智慧產權領域擁有相當豐富的經驗，在國際與WIPO內也有很好的聲譽，再加上中國政府一直致力於智慧產權的保護，專利和商標申請已連續多年居世界領先地位，體現了中國渴望為知識產權領域的國際合作與發展做出更大的貢獻。

中國常駐聯合國日內瓦辦事處和瑞士其他國際組織代表陳旭大使也表示，國際上多數專家都認為中國代表是最適合的人選，但美國卻想將WIPO的專業競爭當成政治遊戲操作。