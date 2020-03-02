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未來Family／新課綱後，如何選學校？

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▲▼ 。（圖／未來Family）

專題企劃│羅梅英、王惠英、黃啟菱 撰文│羅梅英

台灣的教育正在改變。過去，教育受到高度的約束，國中小只有公立、私立兩種選擇，後期中等教育也只有高中、高職兩種選擇。隨著法令鬆綁，2014年公布施行實驗教育三法，家長有更多的「教育選擇權」。

如果把新課綱當成「課程多元化」的象徵，在新課綱推動前後，學校樣態起了很大的變化。其中，公立學校尤其劇烈，小學、國中及高中各階段則有不同的特色。

十個孩子，就有十種樣子；而為人父母想的，都是給孩子最好的教育，也願意投注大量心力在選學校這件事上面。選學校的思考和標準愈來愈多元，學生和家長都必須重新思考。

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本期主題探討新課綱推動前後，小學及國、高中階段，學校的樣態起了哪些主要的變化？選擇什麼樣的學校就讀時，又該思考哪些問題？幫助家長在教育環境百花齊放、眾聲喧譁的現在，和孩子一起選擇適合的教育之路。

近年來，學校樣態百花齊放，推動12年國教、實驗教育三法扮演重要角色，新課綱上路則是影響面更廣泛的大觸媒。多樣化的學校展露了吸引力，看看現在父母為孩子選學校的熱鬧場景就知道了。

1月4日週末大清早，實驗教育「同心華德福學校」舉辦招生說明會，吸引近200位家長前來。家長在操場上圍成一圈，挽起袖子動手做泥巴種子球，實際體驗華德福平時上課進行的活動。

1月13日下午來到私立南山中學，有新北市復興國小、錦和國小的家長組團參訪學校。從2019年11月中旬開始，陸續有多所小學的親師生組團到學校參觀，其中，某私立小學浩浩蕩蕩來了100多人。

從這兩個現場可以明顯感受到所有父母的心情：想給孩子最好的教育，而且願意投注大量心力在選學校這件事。

▲▼ 。（圖／未來Family）

台灣教育，改變中

台灣的教育正在改變。過去，教育受到高度約束，國中小只有公立、私立兩種選擇，後期中等教育也只有高中、高職兩種選擇。隨著法令鬆綁，2014年公布施行實驗教育三法，家長有更多的「教育選擇權」。

國教院課程及教學研究中心主任李文富指出，教育是一個不斷創新的過程，不可能永遠一成不變；既然是創新，就帶有實驗和演化的性質。放眼全世界，「愈是進步的國家，教育愈是強調鬆綁，留給學校和老師很多的空間去創新。」

現象1. 新課綱上路，從課程到教學大鬆綁

108新課綱上路，可視為教育平權的全面落實。政大教育系副教授鄭同僚指出，新課綱的理念非常好，強調自發、互動、共好的素養精神，和實驗教育所追求的一致。

李文富表示，實驗教育所做的，在108新課綱的方向、理念和架構下，公立學校也有很大的空間可做。

「『素養導向』的新課綱，已經不是硬邦邦的一套課程標準了，無論是學習內容、學習表現或是課程設計，都給學校很大的空間和彈性，」李文富說。

108新課綱的願景為「成就每一個孩子，適性揚才」，希望引導孩子探索性向、找到適合自己的方向。

過去每所學校的課程都差不多，每個孩子的課表都一樣。新課綱上路後課程鬆綁，每所學校的課程都不一樣，孩子可依據自己的興趣來選課，每個人的課表都不同。

新課綱為國中、小課程帶來的重大改變是，學校須開設「彈性學習課程」（校訂課程）。以國中來說，每週有3～6節彈性學習課程，提供學生探索性向、適性發展機會。

高中階段的改變則包括：①降低必修、增加選修，必修學分從160降為118，減少教育部規定一定要學的知識內容，讓學生有更多選修的自主性。②增加校訂必修課程4～8學分。③開放多種選修課程。④增加彈性學習時間。

這些改變意謂著什麼？中正大學師資培育中心教授林永豐指出：「每所學校都有各自的特色課程，尤其國、高中生要選擇一所適合自己的學校，這是和過去很大的不同。」

現象2. 教育型態變多元，家長選擇變多

近年教育型態變得開放、多元。除了選公校或私校之外，還可以選擇體制外的實驗教育，包括：學校型態、公辦民營（公校委託私人辦理）、非學校型態（包括個人自學、團體、機構）等。

其中，學校型態的實驗教育成長最快，校數從104年的8所、快速成長至80所，人數從277人成長至7344人（見表）。在少子化的情況下，呈現逆勢成長。

「台灣實驗教育聯盟」法務部執行長魏坤賓表示，台灣實驗教育發展的速度快，103年立法，107年再修法，是全亞洲走在最前面的。

現象3. 公校推實驗教育，促進教育平權

李文富表示：「從實驗教育的蓬勃發展來看，證明了教育需要更多元、開放的改革。」

在各縣市政府鼓勵學校轉型或新設學校之下，近幾年公立學校也出現實驗教育。過去選擇不一樣的教育，必須付出很高的金錢和時間成本，如今，離家不遠就有公立收費的實驗教育。

其中，以台北市推展創新實驗教育最不遺餘力。目前有5所實驗國小（和平、博嘉、泉源、溪山、湖田），招生721人；2所實驗國中（芳和、民族），招生248人。明年起，濱江國中也將轉型為實驗國中，而且將是全國第一所公立國中採用IB（International Baccalaureate，國際文憑）精神的學校。

北市並計畫往上辦實驗高中。110學年，芳和實中將增設高中部、擴大成完全中學，北市目標是設立1～2所實驗完全中學。

另一個創新教育的指標是雙語教育。北市推動雙語實驗課程學校，108學年度有13所，109學年度至少有23所。採行英語融入科目教學的學校，108學年度也有37所。

公立學校提供好的學習機會，促進了教育的平權。「不是只有選擇權的人，才可以接受好的教育，」李文富指出，「國家教育要做的是，不管是哪一種教育選擇，都有一定的教育品質，成就孩子。」

▲▼ 。（圖／未來Family）

新課綱帶來三個改變，影響孩子選校

新課綱強調「校本」，「每間學校必須發展出學校本位的特色，展現出『辦學績效』，」林永豐認為，未來各校之間的競爭會白熱化。

林永豐指出，過去多數人選校只看分數、升學率，用量化的單一指標。但現在，選校之前必須確認，學校是否掌握新課綱的精神。「學校提供孩子哪些機會？不同興趣的孩子、走不同進路的孩子，在學校裡是否能夠得到好的支持？」林永豐說。

改變1. 各校發展出自己的校本特色課程

隨著新課綱上路，從國小到高中，各校都要依據學校願景、學生圖像、師資等，發展出學校的特色課程。

林永豐分析，國小課程本來就較活化，許多學校在九年一貫課綱就已發展出校本特色，如閱讀、布袋戲、自然生態等。反觀國中，過去大多把彈性學習節數，拿來當主科的考試時間，面臨的挑戰會比較大。

林永豐建議，家長可盡量多了解各校的教學理念、活動規劃、社團等，評估學校的特色亮點是否有助孩子發展自己的潛能。

改變2. 學制愈往上，適性就愈重要

理解新課綱，必須掌握「適性」和「多元」兩個關鍵字，愈到國中、高中，愈是如此。新課綱強調透過多元的課程設計、更多的選擇彈性，激發學生的潛能以及促進學生適性發展。

高中階段的課程改變包括：開設多元選修課，希望讓孩子有機會探索不同的領域，認識自己。另外，每週有2～3節的彈性學習時間，可以讓學生自主學習。

換句話說，從國中升到高中，如何選擇一所適合自己的學校，益發重要。

改變3. 大學考招與適性發展做對接

111學年起，大學考招也依照新課綱的精神做調整，重視適性發展、看重多元表現。

大學「個人申請入學」時，除了採計學測成績（占比最多50％），也將參採高中三年的「學習歷程檔案」，包括：修課紀錄、課程學習成果、多元表現等。大學科系會從學生的修課紀錄、是否修習該「領域」課程，了解學生是否有興趣、是否累積先備知識，來決定你是不是該系所要的人才。

▲▼ 。（圖／未來Family）

選校反映家長是否理解新課綱

近幾年，國中考私校蔚為風潮，很多人認為，這反映了家長對新課綱沒有信心。從數據來看，近四年念私立國中的比率分別為13％、13.3％、13.6％、14％，逐年小幅成長。

李文富觀察，家長送孩子念私中的動機大多是「私校嚴管勤教，孩子的品性不會變壞」。

板橋高中校長賴春錦則認為，與其說是家長對新課綱沒信心，不如說是搞不懂升學的複雜規定。「家長最重視的莫過於升學問題，但又不知道如何處理，」乾脆交給私校，學校包辦處理好。而且，許多私中是完全中學，孩子可以直升高中，省掉會考的壓力，對家長是一大誘因。

李文富認為，選校決策的背後，其實反映了家長對於新課綱是否清楚和認同的程度。

去年送孩子念華德福國中的爸爸陳俊仁，就是因為看到大學有「特殊選才」的招生管道，因而放心讓孩子念實驗教育。

究竟上公校好或私校好？林永豐認為，端看學校有沒有掌握新課綱的精神。過去很多私校著重傳統的升學，但如今這樣的特色已經無法面對新的大學考招。選校要看的是，學校有沒有提供豐富多元的學習機會？課程是否只有傳統的學科？老師有沒有經營課程教學？

可以預見在不久的將來，國、高中校際之間，實力將產生翻轉。

選校前，家長要先想清楚的事

「台灣實驗教育聯盟」法務部執行長魏坤賓，本身也是磊川華德福的老師，關於如何幫孩子選校，他提出以下幾個建議：

1. 事前必須做功課，了解不同類型學校的教育哲學和理念是什麼？要教給孩子的是什麼？

2. 先問問自己：對教育的想像和理念是什麼？希望自己的孩子長成什麼樣子？很多人說「只要孩子快樂健康就好」，卻把自己的期待放在孩子的身上而不自知。

3. 夫妻的教育觀念一致，否則生活很容易衝突。

4. 「家庭永遠是最好的學校，父母永遠是最好的老師」，不要以為實驗教育就是仙丹妙藥，家長願意陪伴孩子才是最重要的。

延伸閱讀：

1.專訪中央大學認知神經科學研究所講座教授洪蘭：不能孩子生氣，就不教了

2.當孩子說：班上只有我沒手機！在「從眾」與「獨行」的岔路口，如何陪伴孩子做選擇？

3.為了遲緩的女兒，曾用盡一切辦法，還差點被神棍騙！神老師：人言可畏，勇者，方能無懼！

4.沒有收拾殘局的能力，就不要有善變的脾氣！讓孩子知道：不管有任何壓力，調整好自己的情緒很有必要

5.父母不要急著表達意見！把聽孩子講話當成「重要的工作」般，徹底成為孩子最好的傾聽者
 ▲▼ 。（圖／未來Family）

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