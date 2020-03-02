　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
財經 財經焦點 房產雲 重大資訊 媒體產業 看盤室 | 產經研究 | 求職達人 | 電商 | 房產聚焦 | 保險

未來Family／顧好基本學力，強調多元探索發展：公立國中6大嶄新樣貌

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲▼ 。（圖／未來Family）

文 / 王惠英

新課綱促使學校快速改變。曾被認為是「流氓學校」的新北市新莊區福營國中，在校長李文旗帶領下，從品德、閱讀及國際教育三大方向成功翻轉。學生不再染髮、玩手機，更專注於課業學習，升學率大好，也吸引近百位學生轉回就讀，九年級全部滿班。

去年該校畢業生約500人，多達20人考上北北基前三志願，逾半數學生錄取公立高中職。但別以為這是一群死讀書的孩子，因為只要走進校園就會發現，這裡有很多探索興趣和動手實作的空間。包括可食的地景、創意實驗室與創意工場、職業試探中心及媲美職業等級的棒球練習場。

國中教育逐漸鬆綁

請繼續往下閱讀...

新課綱加上「實驗教育三法」的通過，讓台灣的教育創新更具動能，也逐漸鬆綁僵化的國中教育。在六都中，台北市最積極推動實驗國中，繼芳和、民族國中之後，濱江國中將成為全國第一所採用IB課程的實驗國中。五常國中首創的「未來教育實驗班」，則希望培養出有語文溝通表達、國際移動、創業思惟等能力的學生。

此外，台北市教育局中等教育科科長諶亦聰表示，目前已著手推動「台北市國民中學形塑校園新文化新精神實施計畫」，一般公、私立國中皆可提出申請，預定補助15所國中，每年至多補助40萬元。該計畫鼓勵學校針對考科進行「專題探究」或「經典閱讀」的跨域課程，並列入定期評量成績。

公立國中真的開始不一樣了。《未來Family》透過雙北、台中等六都教育局的訪談，整理出以下6大嶄新的學習樣貌：

新樣貌1. 推動閱讀，鼓勵跨域學習

新課綱強調素養，指的是一個人在面臨現在與未來各種問題時，具備足以應對的生活能力。有良好的閱讀能力，才能不斷吸收新知，邁向自主學習、終身學習。因此，大力推動閱讀教育成為公校的新氣象之一。

以新北市的公立國中為例，提升學校的藏書量、推動讀報教育、設計與閱讀相關的多元化活動，以及老師透過閱讀文本為主軸，進行跨領域、跨學科的整合與合作等，都是提升學生閱讀力的做法。

李文旗分享，福營國中的藏書多達4、5萬冊，平均每個學生約30本；每週有2次晨讀時間，鼓勵學生讀報及接觸中長篇、不同類型的書籍，訓練思考力。他談到，「閱讀販賣」是跨領域課程，七年級新生學會如何利用圖書館資源後，找一本要推銷的書，在美術課製作看板、表演藝術課練唱歌或演戲等。

▲▼ 。（圖／未來Family）

新樣貌2. 外師進駐，注重雙語課程

桃園振聲中學前校長張湘君指出，用外師上英語課，是私校招生時的大賣點。不過，新課綱與雙語教育聯手出擊下，有愈來愈多外師進駐公校，協同學校老師一起授課、設計課程；有的學校在英語課採全英語授課，有的則在部分學科或領域採英語授課。

其中，台北市的雙語教育跑得愈來愈快。諶亦聰表示，2020年8月，北市推出雙語課程的公立國中將一口氣增為8所，除了原有的格致國中外，加入至善、西湖、三民、懷生、北安、長安及誠正等國中。前5所是大學區學校，優先招收原劃定學區的學生，並開放給設籍台北市的學生申請就讀。

近幾年，台中市積極推動國際教育，第二外語學習也從高中延伸到國中階段。惠文高中是完全中學，設有第二外語中心，與大墩、大業、向上、安和、黎明、至善等國中結為策略聯盟學校，共同將第二外語列為校訂課程或社團活動課程，包括日語、德語、法語、西班牙語四種語言，國一、二學生自由選讀一種語言。

▲▼ 。（圖／未來Family）

新樣貌3. 科技教育，硬軟雙管齊下

新課綱在國中新增科技領域，包含資訊科技、生活科技兩門科目，屬於必修課程。從硬體建置、師資培訓到課程規劃，科技教育逐漸翻轉公校的學習樣貌，為培育AI時代的人才積極做準備。

「在公立國中大力配置智慧教室，讓很多家長感到更有信心，」桃園市教育局國中教育科科長蔡聖賢談到，現在每所國中都設置了智慧教室，並持續普及中。老師運用觸控面板輔助上課，搭配平板行動車，改變單向的教學方式，跟學生有更多互動。目前通過智慧學校認證的有大有、光明兩所國中。

又如新北市，將矽谷最熱門的設計思考結合生活科技課程，目前已建置9所D. School旗艦學校，包括青山國中小、中山、福和、永和、中正、新泰、明志、板橋、北大高中等國中，鼓勵孩子多試探、多動手做做看。「有孩子從作品中獲得成就感，開始變得喜歡上學，」中等教育科專員劉雅琪說。

新樣貌4. 強調在地，發展特色課程

新課綱的「校訂課程」賦予學校更多彈性空間，發展適合自己的多元課程。在地化的特色課程，讓每所學校因地方特色而與眾不同，也帶給學生熟悉親切的學習歷程。

例如台中市大甲的日南國中，位處自行車產業重地，不但有成績亮眼的自由車隊，還創立「BIKE機械社團」，讓學生學習單車維修技術，並在自行車活動中為騎士免費單車健檢。又如台南市忠孝國中，結合在地美食略帶甜味的獨有風格，發展統整性探究課程「府城的甜蜜日常」，探討「台南小吃為什麼是甜的」等問題。

南投縣爽文國中教師、夢的N次方總召集人王政忠曾在受訪時指出，在課程設計上回歸「從本土出發去連結世界」，是相當令人感到自豪的事。愈在地、愈國際，每個學生都應認識自己的家鄉、社區及生活文化。

新樣貌5. 學力UP，拔尖更要扶弱

批評新課綱的聲浪之一，就是擔憂大談難懂的素養，反而忽略顧好基本能力。清大榮譽教授李家同甚至在演講中強調：「只要國文、英文、數學等科目學好，未來就能面對科技快速變化。」

新北市教育局中等教育科科長何茂田坦言，新課綱的落實，較少人提到基本學力的確保，容易被誤解為只重視學校的多元特色發展。因此，新北市率先於去年編列獎金及計畫經費共6百萬元，針對國中推動「學力UP」計畫。其中根據過去5年會考成績大數據，邀請9所「增A」（指會考基礎級(B)人數偏多）學校、15所「減C」（指會考待加強(C)人數偏多）學校參與，學校組成學力監控小組，教育局則網羅學者專家團隊協助學校進行學力診斷，並檢視各校提升學力的作戰策略，給予專業建議。

「學力不是突然變壞的，可能在小學三年級就開始發生了，國中小需要一起檢討，」高雄市教育局國中教育科科長楊智雄指出，透過基本學力提升計畫，派遣英語、數學到校支持團隊，現在全市待加強的國中已從將近30所降為一半。

新樣貌6. 跨域跨校，教師共備成長

台中市教育局國中教育科科長李真玲談到，新課綱上路後，公立學校更加注重校長和老師的專業成長及增能，會組成跨校聯盟一起共備，這是目前成長的很大能量，也是私校比較難融入的。

台南市推動新課綱專案辦公室執行祕書陳思瑀表示，台南市目前透過策略聯盟工作圈，將62所公立學校分成14個工作圈，每個工作圈約有3～5所學校，促成學校協力同行，校校成為前導學校，不希望有任何一所學校落後。

此外，台南市校長與教師每年一次的公開授課及專業回饋，在108學年就一次到位，藉以形塑同儕共學的教學文化。「老師打開自己的教室，能夠讓更多人一起備課，一起看到他的教學、學生的學習，並給予正向的鼓勵和專業的建議，」陳思瑀說。

李真玲認為，私校注重考科與紙筆測驗，但現在的素養考題愈來愈靈活，透過學校之間的共備交流，對孩子比較會有幫助。

「我們目前觀察到，設有自造教育及科技中心的學校，這兩年會考成績後段的學生已大幅減少，」李真玲指出，新課綱甫上路，公、私校學生的學習表現，可能要等3年後的會考成績才能進一步的分析探討。

延伸閱讀：

1.專訪中央大學認知神經科學研究所講座教授洪蘭：不能孩子生氣，就不教了

2.當孩子說：班上只有我沒手機！在「從眾」與「獨行」的岔路口，如何陪伴孩子做選擇？

3.為了遲緩的女兒，曾用盡一切辦法，還差點被神棍騙！神老師：人言可畏，勇者，方能無懼！

4.沒有收拾殘局的能力，就不要有善變的脾氣！讓孩子知道：不管有任何壓力，調整好自己的情緒很有必要

5.父母不要急著表達意見！把聽孩子講話當成「重要的工作」般，徹底成為孩子最好的傾聽者
 ▲▼ 。（圖／未來Family）

ET快訊
相隔16秒上車...男遭傳染新冠肺炎！搭公車自保3重點曝
即／桃園男上班猝死！生前發燒多日　法醫採檢送驗
北京預警「千億蝗蟲」殺到！研究驚曝蝗群聚原因…竟是怕被同類吃
陳日昇曝「2500乘客旅費」公主號公司全買單！溫馨內幕曝光
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 財經最新 全站最新

未來Family／新課綱後，如何選學校？

快訊／美股開盤回漲300點…反彈激烈震盪　三大指數短暫升破1％

未來Family／日本：香川縣規定學生每日玩電玩不得超過60分鐘

未來Family／顧好基本學力，強調多元探索發展：公立國中6大嶄新樣貌

疫情黑天鵝襲擊！Fed降息預期升高　法人估台股「短線反彈可期」

影／新冠疫情肆虐　樂活大叔、不敗教主投資建議大公開

防疫大作戰！5月報稅季減少群聚感染　國稅局採分流方式因應

「疫」拳重擊！華航2個月取消5100班次　內部員工信曝光

勞動部澄清「沒有逆時中」 　發文是提醒新北市府調查第32例確診非法移工

民營銀行首家！凱基銀推紓困低利1.5%貸款　每萬元每日利息0.4元

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

未來Family／新課綱後，如何選學校？

快訊／美股開盤回漲300點…反彈激烈震盪　三大指數短暫升破1％

未來Family／日本：香川縣規定學生每日玩電玩不得超過60分鐘

未來Family／顧好基本學力，強調多元探索發展：公立國中6大嶄新樣貌

疫情黑天鵝襲擊！Fed降息預期升高　法人估台股「短線反彈可期」

影／新冠疫情肆虐　樂活大叔、不敗教主投資建議大公開

防疫大作戰！5月報稅季減少群聚感染　國稅局採分流方式因應

「疫」拳重擊！華航2個月取消5100班次　內部員工信曝光

勞動部澄清「沒有逆時中」 　發文是提醒新北市府調查第32例確診非法移工

民營銀行首家！凱基銀推紓困低利1.5%貸款　每萬元每日利息0.4元

共軍若發動對台登陸戰　澎湖「海鋒大隊」可用陸基雄二反制

澎湖驚傳「兵馬俑出土」？真相曝光網友笑慘：這下發了

2萌娃坐「甩肉機」瘦身肥肉狂抖還笑到ㄎㄧㄤ掉

財經熱門新聞

新冠肺炎又一新潛力藥物達陣　生技中心完成「法維拉韋」合成

台股明天怎麼開？謝金河：恐開低　台積電再成護國神山角色

「疫」拳重擊！華航2個月取消5100班次　內部員工信曝光

銀樓金價水漲船高　業者建議分批賣

越南推韓限令　衝擊三星手機生產

玉山Pi卡加碼　最高5%回饋無上限

台灣菸酒公司預計招募710人！從業職員月薪3萬8起跳

5月報稅季將至　4項必知新制上路

謝金河：台幣強升有意思　今晚美股有端倪！

日圓創超過2個月新高！匯價突破0.28元　換新台幣5萬損失1700元

聯發科2月分紅入袋！平均2～3個月　調薪依照考績平均5%

防疫小確幸「桶裝瓦斯」降價了！中油：每桶調降28元

加速新冠肺炎疫苗研製　國光生技與國衛院簽訂合作意向

美股開盤反彈　短暫衝破300點

更多熱門

相關新聞

2020初始，日本從中央到地方都動起來，要解決年輕人對網路、電玩遊戲過度使用的問題。

高一家長看過來　關於學習歷程這7點

高一家長看過來　關於學習歷程這7點

爸爸影響大　鼓勵孩子探索冒險

爸爸影響大　鼓勵孩子探索冒險

未來Family／情緒好　成績會更好

未來Family／情緒好　成績會更好

學生中英文都好　才是雙語教育

學生中英文都好　才是雙語教育

關鍵字：

未來Family

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

「最美趙敏」劉玉璞猝死家中…3天後才發現！

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

孕婦突胎停急需手術…耳溫高醫院拒收治！

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面