未來Family／顧好基本學力，強調多元探索發展：公立國中6大嶄新樣貌

文 / 王惠英

新課綱促使學校快速改變。曾被認為是「流氓學校」的新北市新莊區福營國中，在校長李文旗帶領下，從品德、閱讀及國際教育三大方向成功翻轉。學生不再染髮、玩手機，更專注於課業學習，升學率大好，也吸引近百位學生轉回就讀，九年級全部滿班。

去年該校畢業生約500人，多達20人考上北北基前三志願，逾半數學生錄取公立高中職。但別以為這是一群死讀書的孩子，因為只要走進校園就會發現，這裡有很多探索興趣和動手實作的空間。包括可食的地景、創意實驗室與創意工場、職業試探中心及媲美職業等級的棒球練習場。

國中教育逐漸鬆綁

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新課綱加上「實驗教育三法」的通過，讓台灣的教育創新更具動能，也逐漸鬆綁僵化的國中教育。在六都中，台北市最積極推動實驗國中，繼芳和、民族國中之後，濱江國中將成為全國第一所採用IB課程的實驗國中。五常國中首創的「未來教育實驗班」，則希望培養出有語文溝通表達、國際移動、創業思惟等能力的學生。

此外，台北市教育局中等教育科科長諶亦聰表示，目前已著手推動「台北市國民中學形塑校園新文化新精神實施計畫」，一般公、私立國中皆可提出申請，預定補助15所國中，每年至多補助40萬元。該計畫鼓勵學校針對考科進行「專題探究」或「經典閱讀」的跨域課程，並列入定期評量成績。

公立國中真的開始不一樣了。《未來Family》透過雙北、台中等六都教育局的訪談，整理出以下6大嶄新的學習樣貌：

新樣貌1. 推動閱讀，鼓勵跨域學習

新課綱強調素養，指的是一個人在面臨現在與未來各種問題時，具備足以應對的生活能力。有良好的閱讀能力，才能不斷吸收新知，邁向自主學習、終身學習。因此，大力推動閱讀教育成為公校的新氣象之一。

以新北市的公立國中為例，提升學校的藏書量、推動讀報教育、設計與閱讀相關的多元化活動，以及老師透過閱讀文本為主軸，進行跨領域、跨學科的整合與合作等，都是提升學生閱讀力的做法。

李文旗分享，福營國中的藏書多達4、5萬冊，平均每個學生約30本；每週有2次晨讀時間，鼓勵學生讀報及接觸中長篇、不同類型的書籍，訓練思考力。他談到，「閱讀販賣」是跨領域課程，七年級新生學會如何利用圖書館資源後，找一本要推銷的書，在美術課製作看板、表演藝術課練唱歌或演戲等。

新樣貌2. 外師進駐，注重雙語課程

桃園振聲中學前校長張湘君指出，用外師上英語課，是私校招生時的大賣點。不過，新課綱與雙語教育聯手出擊下，有愈來愈多外師進駐公校，協同學校老師一起授課、設計課程；有的學校在英語課採全英語授課，有的則在部分學科或領域採英語授課。

其中，台北市的雙語教育跑得愈來愈快。諶亦聰表示，2020年8月，北市推出雙語課程的公立國中將一口氣增為8所，除了原有的格致國中外，加入至善、西湖、三民、懷生、北安、長安及誠正等國中。前5所是大學區學校，優先招收原劃定學區的學生，並開放給設籍台北市的學生申請就讀。

近幾年，台中市積極推動國際教育，第二外語學習也從高中延伸到國中階段。惠文高中是完全中學，設有第二外語中心，與大墩、大業、向上、安和、黎明、至善等國中結為策略聯盟學校，共同將第二外語列為校訂課程或社團活動課程，包括日語、德語、法語、西班牙語四種語言，國一、二學生自由選讀一種語言。

新樣貌3. 科技教育，硬軟雙管齊下

新課綱在國中新增科技領域，包含資訊科技、生活科技兩門科目，屬於必修課程。從硬體建置、師資培訓到課程規劃，科技教育逐漸翻轉公校的學習樣貌，為培育AI時代的人才積極做準備。

「在公立國中大力配置智慧教室，讓很多家長感到更有信心，」桃園市教育局國中教育科科長蔡聖賢談到，現在每所國中都設置了智慧教室，並持續普及中。老師運用觸控面板輔助上課，搭配平板行動車，改變單向的教學方式，跟學生有更多互動。目前通過智慧學校認證的有大有、光明兩所國中。

又如新北市，將矽谷最熱門的設計思考結合生活科技課程，目前已建置9所D. School旗艦學校，包括青山國中小、中山、福和、永和、中正、新泰、明志、板橋、北大高中等國中，鼓勵孩子多試探、多動手做做看。「有孩子從作品中獲得成就感，開始變得喜歡上學，」中等教育科專員劉雅琪說。

新樣貌4. 強調在地，發展特色課程

新課綱的「校訂課程」賦予學校更多彈性空間，發展適合自己的多元課程。在地化的特色課程，讓每所學校因地方特色而與眾不同，也帶給學生熟悉親切的學習歷程。

例如台中市大甲的日南國中，位處自行車產業重地，不但有成績亮眼的自由車隊，還創立「BIKE機械社團」，讓學生學習單車維修技術，並在自行車活動中為騎士免費單車健檢。又如台南市忠孝國中，結合在地美食略帶甜味的獨有風格，發展統整性探究課程「府城的甜蜜日常」，探討「台南小吃為什麼是甜的」等問題。

南投縣爽文國中教師、夢的N次方總召集人王政忠曾在受訪時指出，在課程設計上回歸「從本土出發去連結世界」，是相當令人感到自豪的事。愈在地、愈國際，每個學生都應認識自己的家鄉、社區及生活文化。

新樣貌5. 學力UP，拔尖更要扶弱

批評新課綱的聲浪之一，就是擔憂大談難懂的素養，反而忽略顧好基本能力。清大榮譽教授李家同甚至在演講中強調：「只要國文、英文、數學等科目學好，未來就能面對科技快速變化。」

新北市教育局中等教育科科長何茂田坦言，新課綱的落實，較少人提到基本學力的確保，容易被誤解為只重視學校的多元特色發展。因此，新北市率先於去年編列獎金及計畫經費共6百萬元，針對國中推動「學力UP」計畫。其中根據過去5年會考成績大數據，邀請9所「增A」（指會考基礎級(B)人數偏多）學校、15所「減C」（指會考待加強(C)人數偏多）學校參與，學校組成學力監控小組，教育局則網羅學者專家團隊協助學校進行學力診斷，並檢視各校提升學力的作戰策略，給予專業建議。

「學力不是突然變壞的，可能在小學三年級就開始發生了，國中小需要一起檢討，」高雄市教育局國中教育科科長楊智雄指出，透過基本學力提升計畫，派遣英語、數學到校支持團隊，現在全市待加強的國中已從將近30所降為一半。

新樣貌6. 跨域跨校，教師共備成長

台中市教育局國中教育科科長李真玲談到，新課綱上路後，公立學校更加注重校長和老師的專業成長及增能，會組成跨校聯盟一起共備，這是目前成長的很大能量，也是私校比較難融入的。

台南市推動新課綱專案辦公室執行祕書陳思瑀表示，台南市目前透過策略聯盟工作圈，將62所公立學校分成14個工作圈，每個工作圈約有3～5所學校，促成學校協力同行，校校成為前導學校，不希望有任何一所學校落後。

此外，台南市校長與教師每年一次的公開授課及專業回饋，在108學年就一次到位，藉以形塑同儕共學的教學文化。「老師打開自己的教室，能夠讓更多人一起備課，一起看到他的教學、學生的學習，並給予正向的鼓勵和專業的建議，」陳思瑀說。

李真玲認為，私校注重考科與紙筆測驗，但現在的素養考題愈來愈靈活，透過學校之間的共備交流，對孩子比較會有幫助。

「我們目前觀察到，設有自造教育及科技中心的學校，這兩年會考成績後段的學生已大幅減少，」李真玲指出，新課綱甫上路，公、私校學生的學習表現，可能要等3年後的會考成績才能進一步的分析探討。

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