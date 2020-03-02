塔利班要求「先釋放5000囚犯」　揚言不參加阿富汗協商…恢復武裝行動

▲阿富汗國民軍在首都喀布爾（Kabul）的崗哨。（圖／達志影像／美聯社）



記者王致凱／綜合報導

塔利班武裝組織2日表示，該組織將終止部分停戰協議，恢復在阿富汗的行動。塔利班表示，除非阿富汗政府釋放5000名塔利班囚犯，否則不會參與阿富汗內部協商。

路透社報導，根據美國與塔利班組織上月29日達成的協議，雙方將釋放戰俘和政治犯，以建立互信基礎。協議中要求阿富汗政府在3月10日前釋放5000名塔利班囚犯，交換1000名阿富汗政府軍俘虜。

未參與談判的阿富汗總統賈尼（Ashraf Ghani）則拒絕執行換囚。賈尼表示，釋放囚犯問題應被看做全面和平協議的一部份進行協商。

塔利班發言人穆賈希德（Zabihullah Mujahid）向路透社表示，已經準備好進行阿富汗內部協商，但前提是5000名囚犯先獲釋，否則塔利班不會參與會談。穆賈希德表示，他不想破壞阿富汗和平的願景，但如果阿富汗政府不釋放囚犯，塔利班將會恢復在阿富汗的行動。

穆賈希德強調，塔利班隨時都會恢復行動，「可能是一小時後，也可能是今晚、明天或後天。」

根據協議，如果塔利班能保證停火，美國承諾在135天內將駐阿美軍人數從1萬3000人減少至8600人，並且承諾讓西方聯軍按照比例，共同減少駐紮在阿富汗的人數。

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