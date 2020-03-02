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未來Family／日本：香川縣規定學生每日玩電玩不得超過60分鐘

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▲▼ 。（圖／未來Family）

文 / 朱乙真

沉迷電玩、3C產品不但成為全球教育難題，也是健康危機。世界衛生組織（WHO）成員國2019年在世界衛生大會（WHA）上，正式將「電玩遊戲成癮」列為精神疾病，和酒精、毒品、菸草、咖啡癮、藥物濫用並列，正名為「電玩失調症」（Gaming Disorder）。

要確診「電玩失調」並不容易。根據WHO定義，必須連續一年對電玩遊戲的注意力大於生活、家庭、工作、人際關係，並對日常關係造成損害，即使知道有負面後果仍無法自拔，才有可能被診斷為「電玩失調症」患者。

各國政府早就注意到這個問題。美國、英國、德國在2017年的一項跨國研究發現，西方國家的電玩遊戲成癮盛行率大約為1％。

請繼續往下閱讀...

日本厚生勞動省2019年首次調查全國年輕人沉迷電玩程度，取樣4438位10～29歲族群最近一年打電玩的情形。結果發現，平日每天花1小時以上的有60％，3小時以上有18.3％；假日每天花3小時以上打電玩的則有37.8％。

根據《日本時報》報導，有12％受訪者表示假日每天打電動的時間超過6小時，其中有兩成的人坦言「已對學業或事業產生影響，但無法戒除」、「電玩在生命中的重要性，比學業事業、朋友交流或家庭活動更大」；四成的人表示「有頭痛或失眠症狀」。《日本時報》認為，這顯示「電玩問題已經影響到年輕世代的生活與健康」。

2020初始，日本從中央到地方都動起來，要解決年輕人對網路、電玩遊戲過度使用的問題。

厚勞省宣布，將沉迷酒精、賭博為主題的進修課程，擴展到電玩遊戲成癮。西部島嶼的香川縣議會，一月時提出「香川縣網路遊戲依存症對症條例」，規定高中以下學生平日打電玩的時間不得超過60分鐘，假日為90分鐘。夜晚使用3C也有「宵禁」：高中生不能超過晚上10點、國中以下不得超過晚上9點。大阪市市長松井一郎跟進，在一月中旬請該市的教育委員會檢討手機使用時間的準則。

延伸閱讀：

1.專訪中央大學認知神經科學研究所講座教授洪蘭：不能孩子生氣，就不教了

2.當孩子說：班上只有我沒手機！在「從眾」與「獨行」的岔路口，如何陪伴孩子做選擇？

3.為了遲緩的女兒，曾用盡一切辦法，還差點被神棍騙！神老師：人言可畏，勇者，方能無懼！

4.沒有收拾殘局的能力，就不要有善變的脾氣！讓孩子知道：不管有任何壓力，調整好自己的情緒很有必要

5.父母不要急著表達意見！把聽孩子講話當成「重要的工作」般，徹底成為孩子最好的傾聽者
 ▲▼ 。（圖／未來Family）

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