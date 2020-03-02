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戴口罩進議會「被眾人嘲笑」　義大利議員掀口罩怒喊：我去過3個疫區

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義大利議員日前因戴口罩進國會遭眾人嘲笑，讓他發言時怒吼，「瘋了，真的瘋了！」 （翻攝畫面）

圖文／鏡週刊

武漢肺炎疫情迅速蔓延全球，其中義大利是歐洲疫情最嚴重的重災區，台灣已將義大利旅遊疫情提高為第三級。但近日1名義大利議員戴口罩進入國會時卻遭眾人譏笑，讓他當場爆氣，情緒激動稱自己曾進入3個疫區，戴口罩是為保護自己與大家。但有網友質疑，該議員口罩穿戴方式似乎也不正確。

義大利當局昨（1日）宣布境內已累計確診1,694例，死亡34例，疑是有社區感染的風險。對此台灣將義大利列入旅遊疫情第三級警告，2月28日返國都需居家檢疫14日。據悉，當地民眾對防疫觀念不盡完善，仍將其視為一般感冒處理，導致境內疫情肆虐。

據陸媒《央視網》報導，近日義大利議員馬特奧達索穿戴口罩進入國會，卻被眾人嘲笑，讓他發言時情緒激動怒吼：「瘋了，真的瘋了！」他解釋，因為免疫系統不好，因此戴口罩是在自我防禦，並不妨礙任何人。

隨後馬特奧動手脫下口罩，語出驚人表示，「告訴你們，我去過3個疫區，你們覺得我戴口罩好還是這樣好？建議你們還是讓我戴著口罩，為了你們的安全。」他不滿表示，在場議員若是聰明人也應戴上口罩，保護自己和大家，怒嗆「而不是讓我來保護你們！」話畢即直接怒摔話筒洩憤，神情相當氣憤。

說到激動處，馬特奧脫下口罩怒氣表示，「我去過3個疫區」。（翻攝畫面）

影片一出引發網友熱議，紛紛表示「義大利終於有一個清醒的人了」、「唯一的明白人卻被當異類」、「戴口罩在義大利真的被歧視」。由於口罩正確的配戴方式需覆蓋鼻子、嘴巴及下巴，但畫面中馬特奧的口罩僅遮著嘴巴，因此有網友質疑表示，「他484沒有戴好？」

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