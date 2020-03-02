疫情黑天鵝襲擊！Fed降息預期升高　法人估台股「短線反彈可期」

▲美股上周重挫，台股今天一開盤便大跌逾200點，終場跌勢收斂，收在11,170點。（圖／記者湯興漢攝）

記者紀佳妘／台北報導

新冠肺炎（COVID-19）疫情持續衝擊市場，美股上周大跌3天，台股今（2）日開盤便重挫逾200點，隨後跌勢稍微收斂，終場收在11,170點。中信投信表示，美國聯準會（Fed）釋出降息的風聲，有利指數反彈，不過後續仍得關注疫情動向。

觀察外資資金流向，根據彭博統計，亞股上周全數失血，其中又以台灣、南韓失血最為慘重，分別流出31.6億美元（約新台幣959億元）、30億美元（約新台幣910億元）；若單看2月部分，唯一獲得外資淨流入的是印度股市，2月吸金8.8億美元（約新台幣267億元），其餘亞股則同步遭外資賣超。

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▲外資對亞洲股市買賣超金額，其中台股上周失血30億美元。（圖／中信投信提供，點圖可放大）

新冠肺炎確診病例在世界各國陸續增加，衝擊全球股市，而台股已跌破半年線、失守11,300關卡，月跌202.93點，跌幅1.77%。中國信託台灣活力基金經理人周俊宏表示，疫情尚未獲得控制，市場恐慌情緒難免。

另在盤勢部分，周俊宏指出，大盤指數二度回測年線尋求支撐，短線上，美國聯準會釋出月底降息的風聲，將有利指數反彈，後續則仍將持續觀察，疫情動向是否影響到終端消費能力。

周俊宏建議，受到疫情干擾，預期接下來全球股市的走勢相對震盪，應以選股為布局策略；另在類股上，以長線需求穩定，或具趨勢成長族群為主，如基建、5G基地台、伺服器、半導體、TESLA相關概念股。