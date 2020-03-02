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防疫大作戰！5月報稅季減少群聚感染　國稅局採分流方式因應

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▲報稅首日民眾排隊狀況。（圖／記者林敬旻攝）

▲5月報稅季每日幾乎有萬人、千人湧入國稅局或稽徵機關，對於防疫而言是一大挑戰。（圖／記者林敬旻攝）

記者吳靜君／台北報導

5月是報稅的季節，為了防止新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，各區國稅局開始研擬報稅人流的對策；高雄國稅局表示，就過去觀察，5月報稅查調每日有萬件人次、申報也有萬件人次，但是查調與申報也可能重複。

國稅局官員表示，最好的狀況之下，希望疫情可以在5月之前可以獲得控制，但是若仍然持續發燒的話，國稅局也要有因應之道。

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線上報稅無讀卡機也能報　今年新增超商取得查詢碼、TAIWAN FidO認證方式

高雄國稅局提醒民眾多用網路申報，不用出門也可以完成報稅，就可以減少感染的機會。民眾可以透過WEB的線上版申報系統，無須下載、不用安裝軟體，只要透過自然人憑證、健保卡與密碼、電子憑證像是網路銀行、下單等金融憑證或者、戶籍謄本的戶號、身分證字號以及查詢碼；或者是TAIWAN FidO台灣行動身分識別，就可以下載所得及扣除額資料，申報所得稅。

為了提升便利性，財政部今年也提供家裡沒有讀卡機的民眾，也可以利用健保卡申報，民眾可以利用健保卡與密碼，透過超商（統一超商、全家、萊爾富、OK便利店等）的kiosk（多媒體事務機）取得查詢碼，再搭配戶號與身分證密碼等下載所得及扣除額的資料，即可完成申報。

另外，符合稅額試算適用資格且應自行繳納稅額在2萬元以下者，也可以到超商多媒體事務機補印稅額試算繳納單，繳完稅款即完成申報。

各國稅局線上取號　分開人流方式減少群聚感染

不過，也有不少民眾仍然習慣親赴稅捐稽徵單位報稅，尤其是5月1日報稅首日更是人潮的高峰，以高雄國稅局來說，每日會有萬人的人次；南區國稅局也有數千人的人次。

為了避免群聚感染，各區國稅局也個祭出分流的方式，以高雄國稅局來說，就鼓勵民眾透過線上、行動取號的方式，等到快輪到時再到國稅局查調、申報，減少群聚的機會；而南區國稅局則是輔導網路申報、安排開放空間人工申報、發放號碼牌等做法，避免短時間內太多人排隊，徒增感染風險。

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