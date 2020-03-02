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「疫」拳重擊！華航2個月取消5100班次　內部員工信曝光

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▲國籍航空龍頭華航今（2）日發出內部信示警，受新冠肺炎疫情影響，三月取消近3,000班次，高達49％的航班比例。（圖／華航提供）

▲國籍航空龍頭華航今（2）日發出內部信示警，受新冠肺炎疫情影響，三月取消近3,000班次，高達49％的航班比例。（圖／華航提供）

記者林淑慧／台北報導

武漢肺炎（新冠病毒，COVlD-19）疫情延燒，全球航空產業首當其衝。國籍航空龍頭華航今（2）日發出內部信示警，受疫情影響三月取消近3,000班次，四月取消的航班現階段已達2,100班次，已為公司帶來「雪崩式」的影響，請員工主動提出特殊事假及放寬留停的申請，同時也請同仁務必配合在這段時間適度安排特、補休。

華航表示，新冠肺炎疫情擴散之初，佔公司營收22％的中港澳航線即已受到嚴重的影響，再加上日、韓疫情的擴大，更衝擊到佔公司營收29％的這兩條航線，讓公司陷入更艱困的營運情境。以下為華航給員工的內部信全文：

請繼續往下閱讀...

各位同仁：

近期肆虐的新冠肺炎對公司營運上所帶來的衝擊，尤甚於過往。僅僅於二月份公司即取消了23％的航班比例，總計近1,400班次，其中兩岸航線部份610餘班次、香港線520餘班次、東北亞160餘班次、東南亞60餘班次，以及部分歐美越洋航線；至於三月份的航班，目前已取消近3,000班次，高達49％的航班比例，除兩岸航線860餘班次、香港線920餘班次、東北亞860餘班次、東南亞320餘班次外，歐美等越洋航線亦影響近60餘班次。四月份航班的取消狀況，現階段已達2,100班次，佔33％的航班比例。最終取消的航班總數，仍將視疫情的狀況陸續進行調減。

新冠肺炎疫情擴散之初，佔公司營收22％的中港澳航線即已受到嚴重的影響，再加上日、韓疫情的擴大，更衝擊到佔公司營收29％的這兩條航線，讓公司陷入更艱困的營運情境。雖然公司曾於2003年面臨過SARS危機，也於2009年因避險基金造成重大的虧損，然當時的航線布局、營收規模、員工人數、營業成本以及覆蓋的層面，都與今日雪崩式的影響不同。尤以此次政府為避免疫情擴散所設定的旅遊疫情警示，造成公司航班大幅取消，復因其所搭配的居家隔離及檢疫等政策，亦使旅客因恐慌而取消行程，除造成仍在運行的航班平均載客率未達5成，旅客退票的情形更加劇公司的困境。目前評估即使本次疫情過後，公司亦將需要較過往更長時間的修復期。

為了讓一萬多名員工仰賴的公司得以繼續生存，也為了讓公司在疫情減緩時能夠立即穩立市場，現階段除了請同仁在工作之餘及能力許可範圍內，主動提出特殊事假及放寬留停的申請，同時也請同仁務必配合在這段時間適度安排特、補休。若公司的營運狀況受疫情的影響持續惡化，公司就必須推出其他的應變方案，屆時懇請同仁多予體諒，積極並配合公司所發布的各項政策。

最後，再一次提醒各位同仁做好自身防護工作，減少公共場合的進出，隨時注意各地之旅遊警示，以降低疫情所帶來的風險。又為了不要影響其他同仁，一旦身體有所不適，務必請留在家中，切勿到班。值此航空業寒冬之際，惟有我們大家共同努力，一同守護，方有屬於華航的明天。

人力資源處

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