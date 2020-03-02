勞動部澄清「沒有逆時中」 　發文是提醒新北市府調查第32例確診非法移工

▲勞動部。（圖／記者余弦妙攝）

記者余弦妙／台北報導

勞動部於2月27日行文給新北市政府勞工局查第32例確診武漢肺炎非法外勞，被解讀為與中央流行疫情指揮中心不同調。對此，勞動部官員澄清，是否裁罰職責本就屬於地方政府，行文只是要善盡提醒，況且裁處期限長達3年，並非要地方政府立刻進行調查而導致有感染疫情疑慮。

據了解，中央流行疫情指揮中心在2月26日公布第32例確診病例後，因當事人為非法外籍看護，勞動部隔天（27日）立刻發文提醒新北市政府必須依法裁罰非法外勞、非法雇主以及仲介，被新北市政府及外界解讀為「逆時中」，與中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中發言不一致。

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對此，勞動部官員今（2）日鄭重澄清，勞動部發文給新北市政府是職責所在，並非要求現在立刻就進行裁罰、調查，且再加上這名外籍看護屬於非法外勞一案早就已經確定，只是要提醒地方政府要也必須針對雇主及仲介進行調查。

不過如今疫情嚴重，勞動部官員也解釋，並不會要求新北市政府現在立刻就進行裁罰，因為根據裁罰時效有3年的時間來看，這些調查可以等到疫情緩解後再進行。

最後，勞動部官員也再三強調，這個公文並非要新北市政府立刻執行，指示是善盡職責去進行提醒，並沒有與中央流行疫情指揮中心的指令相違背。

