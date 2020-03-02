　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

日本無良賣家藏陰招　網購一盒兒童口罩差點付14萬元運費

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼口罩,兒童口罩。（圖／ETtoday記者攝）

▲日本一名網友在推特分享，日本亞馬遜有賣家出售一盒兒童口罩，30片賣480日圓，但運費竟要價50萬日圓。（示意圖／ETtoday記者攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴重，但也面臨口罩不足、到處缺貨的情況，即使購物網站或拍賣網站上還能買得到，無良商人卻趁機哄抬價格，一名網友在推特分享，日本亞馬遜有賣家出售一盒兒童口罩，30片賣480日圓，換算新台幣約135元，價格乍看之下很合理，不過再仔細瀏覽商品資訊，發現運費竟要價50萬日圓，相當於新台幣約14萬元。

根據該名日本網友指出，他的朋友在日本亞馬遜網購平台訂購兒童口罩，一盒30片賣480日圓，平均每片只要16日圓、約新台幣4.5元，就在準備按下「確定」購買時，發現到賣家索取商品運費竟高達50萬日圓，嚇得他趕快縮手，才沒有因為一時大意而被騙。

日本網友分享網購兒童口罩運費竟要價50萬日圓（圖／翻攝自twitter @tan3768）

▲原po特地把商品頁面截圖證明。（圖／翻攝自twitter @tan3768

原po特地把商品頁面截圖證明，並在推特發文提醒大家多加注意，避免稍一不慎而上當，結果貼文一出立刻引起許多人關注，吸引逾10萬網友轉推內容，有人認為賣家太惡劣，根本是詐欺行為之外，也有人建議可向日本亞馬遜客服反應，若沒有回應就報警。而原po之後再到購物網站重新查看，發現該商品在他發文的隔天就被刪除。

新冠肺炎疫情在日本大爆發後，日本國內也出現口罩之亂，不僅藥妝店一補貨馬上被掃購一空，口罩價格更是應聲而漲，像是原本在日本百元商店賣的口罩也被喊到日幣2000元，等於從台幣30元飆到台幣270元，炒高價格引起各種亂象。日本首相安倍晉三則是上月29日宣布將動用緊急預備金2700億日幣，作為抗疫對策之一。

ET快訊
「最美趙敏」猝死家中…3天後才發現！幼年遭性侵家暴
快訊／移民署首任署長吳振吉病逝　享壽77歲從警四十載
快訊／以色列包機11人返台「1人發燒」！救護車緊急待命
新冠肺炎是「偉大偽裝者」　醫：會裝成5種病症
LIVE／同機有人確診　以色列團11人返台！檢疫員登機檢疫
ET民調／85％憂新冠肺炎大爆發　62.9％支持公開隔離地點
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

義大利疫情爆發確診飆至近1700例　亞馬遜2員工在米蘭染病

不斷更新／伊朗單日暴增523例…累計1501感染66死　羅馬也被攻陷

安倍打算修法宣布緊急狀態　子女停課家長可領8330日圓補助

日確診「1傳12」！政府點名集體感染6大場所　疾呼：3特點要注意

美國FDA前局長談疫情：境內可能已有4州發生「社區傳播」

日本無良賣家藏陰招　網購一盒兒童口罩差點付14萬元運費

教主下跪道歉！南韓新天地證實存在「武漢教會」…357教徒現況首曝光

土耳其開放邊境！希臘24小時狂擋1萬難民「擴音器雙聲道驅趕」爆衝突

美國塔利班協議有變數？阿富汗「拒釋放5000名囚犯」：美國說的不算

未成年確診激增！南韓2度延後開學時間　「中小學+幼稚園」23日才上課

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

21歲女歌手飆自創曲「海豚音+RAP」　蕭敬騰超驚豔：怎麼會那麼厲害

柴散步突奔池塘游泳！媽崩潰抓狂　高八度召喚回來...網笑：叫聲太魔性

下午茶首選！在家手作舒芙蕾鬆餅　「高挺外表+綿密口感」甜點控最愛

ㄎㄧㄤ爆海龜湯！室友慘遭殺害 歹徒牆留恐嚇文...她瞎猜「我就爛」

高爾宣小時候就看閻奕格比賽　cue她黑歷史「決賽有4個胸部XDD」

不斷更新／伊朗單日暴增523例…累計1501感染66死　羅馬也被攻陷

安倍打算修法宣布緊急狀態　子女停課家長可領8330日圓補助

日確診「1傳12」！政府點名集體感染6大場所　疾呼：3特點要注意

美國FDA前局長談疫情：境內可能已有4州發生「社區傳播」

日本無良賣家藏陰招　網購一盒兒童口罩差點付14萬元運費

教主下跪道歉！南韓新天地證實存在「武漢教會」…357教徒現況首曝光

土耳其開放邊境！希臘24小時狂擋1萬難民「擴音器雙聲道驅趕」爆衝突

美國塔利班協議有變數？阿富汗「拒釋放5000名囚犯」：美國說的不算

未成年確診激增！南韓2度延後開學時間　「中小學+幼稚園」23日才上課

確診數高達4335人！81個國家與地區「對南韓實施入境管制」

解放軍4000醫護支援疫區「零感染」　重症3467人已治愈689人

J.Sheon闖廢棄營區「連爆3意外」...全場嚇到發毛火速閃人！

憂疫情擴散！逾1.3萬網友請願要求取消年度科技音樂盛事SXSW

疫情假消息滿天飛！　男星「列2點輕鬆判斷」：不要隨波逐流

快訊／以色列包機11人返台「一女有症狀」！救護車緊急待命

LG、三星、亞馬遜、Google都傳員工確診新冠肺炎　跨國企業面臨防疫大考驗

26歲夏宇禾泡湯披「火辣戰袍」　胸前深V全看光

高球冠軍李旻向王令麟學「初心」　感謝東森力挺年輕人站上世界舞台

以色列旅遊團11人　1名女性呼吸道症狀就醫、10名無症狀居家隔離

巴黎直播／凱特王妃愛牌Alexander McQueen藏大象　3／3凌晨3點登場

畫面曝光！未穿防具跳入鱷魚池　悲痛父奪回「2歲愛女頭顱」

國際熱門新聞

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

印尼2.6億人「0例確診」　前線醫生曝真相

新冠肺炎中國停工2個月　NASA釋出「空汙衛星對比圖」震撼雙眼

快訊／日本預備宣布緊急狀態！

義國單日暴增566例確診　法羅浮宮員工拒絕上班

美國將台灣移除「社區傳播名單」

日媒列台灣防疫時間線　讚神對應

新天地教主李萬熙篩檢結果出爐

新天地教主李萬熙爭議後首度露面

監視器查出！首爾女搭電梯1分鐘感染

即／南韓再添476起　累計4212例

中國男奔俄羅斯工作　出現「呼吸道問題遭隔離」返家遭割喉

印尼首爆確診！　2人感染新冠肺炎

更多熱門

相關新聞

李敏鎬霸氣捐3億　韓網讚：不愧是具俊表

李敏鎬霸氣捐3億　韓網讚：不愧是具俊表

新冠病毒肆虐全球，南韓近日確診病例暴增，截至目前為止已經累積4335例，死亡人數26人，全國陷入恐慌。疫情持續延燒，不少藝人紛紛站出來捐贈物資，演員李敏鎬也加入了捐款行列，大手筆捐出了3億韓元（約台幣750萬），款項規模之大感動了不少南韓民眾。

OL怕疫情忍8小時沒換衛生棉　「下面」中招羞求診

OL怕疫情忍8小時沒換衛生棉　「下面」中招羞求診

勞動部澄清「沒有逆時中」　發公文僅是提醒、裁罰期限有3年

勞動部澄清「沒有逆時中」　發公文僅是提醒、裁罰期限有3年

香港1月零售業銷售跌21.4%

香港1月零售業銷售跌21.4%

防疫作戰！　中職啦啦隊應援隔離球迷　

防疫作戰！　中職啦啦隊應援隔離球迷　

關鍵字：

新冠肺炎武漢肺炎日本亞馬遜電商網購運費口罩

讀者迴響

發燒話題

武漢肺炎 想見你 劉真 反送中 捷運環狀線 Kobe 口罩 寄生上流 畢書盡 韓國瑜 WHO 台北捷運廣告刊登 尹衍樑 澳洲大火 王令麟 眼霜 唇筆 黃寶慧 地震 香港 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 吳宗憲 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 郭台銘 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 黃寶慧 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 黃寶慧 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 黃寶慧 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 黃寶慧 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 聲林之王 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 外星人 生活雲 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 黃寶慧 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 黃寶慧 安新建經

熱門新聞

被爆是「謝和弦前女友」成語蕎發聲了

男大生超狂自我隔離…30天沒傳染人

同機旅客有人確診！台以色列團行程中斷

新天地教主哥「也得肺炎」搶救5天亡！李萬熙爆搭船逃跑

蕾菈走紅毯中門大開　滴妹也來了辣翻

《梨泰院》安普賢拿過金牌　真實身分惹不起

木星走鐘獎「沒穿內衣」現身

WHO赴中國考察　公布新冠肺炎14症狀

她泳池邊慶生　丈夫倒24kg乾冰「製造視覺效果」3人慘死

網紅從韓國回台沒隔離！秒參加「全台YouTuber大型聚會」

小五起遭性侵11年！女大生冰存保險套　媽媽男友下場曝

即／台北驚傳「自主管理男」超商外猝死

3/5起實名制口罩每人7天內「可多買一片」

謝和弦「踩羊頭」打卡暨南大學遭譴責！

CIRCUS小馬消失9年現況曝光！引退當上CEO…娶回英國正妹

更多

最夯影音

更多
孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？

孩子從溜滑梯丟大把石頭挨罵！　新北媽氣炸嗆人：他一個人丟？
霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

霸氣人夫送老婆5萬元LV包包！ 結帳竟刷她的卡：有喜歡就好^^

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

勿放到自動關機、充整晚比不充好　他曝：手機電池量低於20%耗損快

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

77歲爺領老人金遭歹徒尾隨行搶 反被一擊K.O...網驚：小龍回來啦！

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

等7年登《歌手》踢館「撕心裂肺飆唱」　PK蕭敬騰失敗哭了：太難受

熱門快報

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

新冠肺炎全報導

新冠肺炎全報導

國內海外即時新冠肺炎資訊報給你知，ETtoday與你一同保衛家園。

東森房屋X東森保代

東森房屋X東森保代

寵愛毛孩 好險有東森 東森華南寵物險 每天7元 給毛孩滿滿的幸福

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面