日本無良賣家藏陰招　網購一盒兒童口罩差點付14萬元運費

▲日本一名網友在推特分享，日本亞馬遜有賣家出售一盒兒童口罩，30片賣480日圓，但運費竟要價50萬日圓。（示意圖／ETtoday記者攝）

記者洪菱鞠／綜合報導

日本新冠肺炎疫情嚴重，但也面臨口罩不足、到處缺貨的情況，即使購物網站或拍賣網站上還能買得到，無良商人卻趁機哄抬價格，一名網友在推特分享，日本亞馬遜有賣家出售一盒兒童口罩，30片賣480日圓，換算新台幣約135元，價格乍看之下很合理，不過再仔細瀏覽商品資訊，發現運費竟要價50萬日圓，相當於新台幣約14萬元。

根據該名日本網友指出，他的朋友在日本亞馬遜網購平台訂購兒童口罩，一盒30片賣480日圓，平均每片只要16日圓、約新台幣4.5元，就在準備按下「確定」購買時，發現到賣家索取商品運費竟高達50萬日圓，嚇得他趕快縮手，才沒有因為一時大意而被騙。

▲原po特地把商品頁面截圖證明。（圖／翻攝自twitter @tan3768）

原po特地把商品頁面截圖證明，並在推特發文提醒大家多加注意，避免稍一不慎而上當，結果貼文一出立刻引起許多人關注，吸引逾10萬網友轉推內容，有人認為賣家太惡劣，根本是詐欺行為之外，也有人建議可向日本亞馬遜客服反應，若沒有回應就報警。而原po之後再到購物網站重新查看，發現該商品在他發文的隔天就被刪除。

新冠肺炎疫情在日本大爆發後，日本國內也出現口罩之亂，不僅藥妝店一補貨馬上被掃購一空，口罩價格更是應聲而漲，像是原本在日本百元商店賣的口罩也被喊到日幣2000元，等於從台幣30元飆到台幣270元，炒高價格引起各種亂象。日本首相安倍晉三則是上月29日宣布將動用緊急預備金2700億日幣，作為抗疫對策之一。