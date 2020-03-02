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日確診「1傳12」！政府點名集體感染6大場所　疾呼：3特點要注意

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▲東京灣屋形船。（圖／達志影像／美聯社）

▲東京灣屋形船。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

日本新冠肺炎（COVID-19）疫情仍持續延燒，其中以北海道77人確診、3人死亡最受衝擊。在截至2月26日的確診案例當中，屋形船發生1人傳給12人的狀況，健身房也有1人傳給9人的情況。日方針對「集體感染」羅列出6大場所及3大共同點，提醒社會大眾盡量避免前往特定場所，阻止疫情進一步擴散。

朝日新聞中文網報導，厚生勞動省針對截至2月26日的110名境內確診的個案進行調查，發現健身房、屋形船、自助式餐會、麻將館、滑雪場賓館、密閉臨時帳篷都是集體感染發生的場所，且同時認定「通風不良」、「人員密集活動的空間」、「接觸多數非固定人員高風險場所」是集體感染的3大共同點。

首相安倍晉三1日在政府對策本部會議表示，要求國人盡量避免在通風不良、人員密集空間等場所進行集會。此外，政府也認為，無論活動的規模大小，都必須針對舉辦的必要性進行討論，若最終決定活動照常舉行，相關人員就要討論相關配套措施，盡量避免製造出通風不良、人們近距離談話的環境。

根據New Digest最新統計數據，日本境內共計268人感染新冠肺炎，其中以北海道77人確診為最多，東京都39例居次，愛知縣32人感染位居第三。

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